Haşimato hastalığı günümüzde oldukça yaygın bir hale gelmiştir. Bu sebeple insanlar bu hastalığı ve nedenlerini merak etmektedir. ''Haşimato nedir? Haşimato tiroidi tedavi edilmezse ne olur? Haşimato belirtileri nelerdir? Haşimato nasıl tedavi edilir? Sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırmaktadır. Peki, Haşimato nedir? Haşimato belirtileri nelerdir? Haşimato nasıl tedavi edilir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Haşimato rahatsızlığı insanların bağışıklık sistemindeki kodlama hatası sebebi ile ortaya çıkan bir hastalık türüdür. Özellikle son yıllarda bu hastalıkta artış yaşandığı görülmektedir. Peki, Haşimato nedir? Haşimato belirtileri nelerdir? Haşimato nasıl tedavi edilir? Detaylar haberimizde...

HAŞİMATO HASTLIĞI NEDİR?

Haşimato hastalığı; tiroit bezlerinin az çalışmasına yani hipotiroidizme yol açan otoimmün bir hastalıktır. Hipotiroidizme yol açan hastalıklar arasında en sık görülendir. Tiroit, boynun ön bölümünde yer alan kelebek şeklinde bir organdır. Tiroit bezleri, tiroit hormonlarının sentezinden sorumludur ve bu bezler endokrin sistemin bir parçasıdır. Tiroit hormonları vücutta metabolizma üzerinde etki gösterir. Bu hormonların yeterince üretilememesi kalp ritminden, kalori yakımcına pek çok konuda sorunların oluşmasına yol açar.

HAŞİMATO BERİLTİLERİ NELERDİR?

Haşimato hastalarında erken dönemde herhangi bir belirti ve bulgu olmayabileceği gibi hastaların tiroit bezinde büyüme görülebilir. Bu büyüme boynun ön kısmında Adem elmasının hemen altındaki bölümde oluşur.

Haşimato hastalığı yıllar içerisinde yavaş yavaş gelişir ve tiroit dokusunda kronik bir hasara yol açar. Asıl sebep vücudun tiroit bezini yabancı bir doku gibi tanıması ama ve onu harap etmeye çalışmasıdır. Bunu tiroit bezine karşı ürettiği antikor adını verdiğimiz maddeler aracılığıyla yapar. Hasarlanan tiroit dokusu yeterince hormon sentezleyemez. Sonuç olarak da kandaki tiroit hormonu düzeyleri düşer. Hipotiroidizm olarak adlandırılan bu durum, vücudun farklı bölgelerinde çok sayıda belirtinin ortaya çıkmasına neden olur.

HAŞİMATO HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Haşimatoda tiroit hormon düzeylerini normal seviyeye çıkarmaya yarayan tedaviler uygulanır. Haşimato hastası düzenli aralıklarla kontrole çağrılarak hormon düzeyleri takip edilir.

Haşimato tedavisi genellikle ömür boyu devam eder.

Haşimatoya bağlı hormon eksikliği yaşayan hastalara sentetik (yapay) tiroit hormonu türevleri verilir. Bu durumda genellikle günlük olarak alınması gereken Levotiroksin kullanılır. Levotiroksin, normalde tiroitte üretilen tiroksin hormonunun kimyasal eşleniğidir. Bu ilacın düzenli kullanımıyla Hipotiroidizm belirtileri ortadan kaldırılabilir.

Levotiroksin dozunun doğru ayarlanabilmesi için tedavi başladıktan 6-8 hafta sonra hastanın TSH seviyeleri kontrol edilir. Her doz değişikliğinden sonra bu süreç tekrarlanır. Tiroit hormonlarını normal düzeye getiren ilaç dozu ayarlandıktan sonra hastanın yılda bir kez kontrole gitmesi yeterli olur. Levotiroksinin aşırı kullanımı kemik erimesi, aritmi gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle ilacın doğru dozda kullanılması oldukça önemlidir.

Koroner kalp hastalığı olan ve hipotiroidizme ağır seyreden hastalarda hormon tedavisine yüksek dozdan başlamak, vücudun metabolizmanın artan ihtiyaçlarını karşılamada zorlanmasına neden olabilir. Bu nedenle bu hasta gruplarında tedaviye küçük dozlarla başlamak gerekir.

Levotiroksin doğru dozda kullanıldığında genellikle yan etkiye sebep olmaz. Levotiroksin ilacının gereken etkiyi gösterebilmesi için dozların atlanmadan, düzenli olarak kullanılması gerekir.

Haşimato hastalığı, çok sayıda belirti ve bulguya neden olur. Hastalık doğru tedavi edilmediğinde ciddi sonuçları olabilecek sağlık sorunları ortaya çıkar. Bu nedenle hipotiroidizm şüphesi taşıyan kişiler en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak gerekli kontrollerini yaptırmalıdır.