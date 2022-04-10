Haşim Kılıç kimdir? Cumhur İttifakı partileri AK Parti ve MHP'nin 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olacağını sık sık yinelemesine rağmen, Millet İttifakı'nın bu konudaki sessizliği, merakları artırıyor. İttifakın adayının kim olacağıyla ilgili tartışmalar devam ederken, Mansur Yavaş tartışmalarından sonra bu kez de Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'la ilgili bomba bir iddia gündeme düştü. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar tarafından Haşim Kılıç kimdir? Haşim Kılıç aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Haşim Kılıç hayatı ve biyografisi araştırma konusu oldu. Peki, Haşim Kılıç kim? İşte detaylar...

HAŞİM KILIÇ KİMDİR?

Haşim Kılıç 13 Mart 1950, Çiçekdağı, Kırşehir doğumlu, 2007 - 2015 yılları arası Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yapmış olan Türk hukukçudur.

Haşim Kılıç, 13/3/1950 tarihinde Kırşehir ili Çiçekdağı ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1968 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine kaydolmuştur. 1972 yılında mezun olmuş, 1974 yılında Sayıştay Başkanlığında denetçi yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Denetçi, başdenetçi unvanlarını aldıktan sonra 1985 yılında Sayıştay üyeliğine, 24/11/1990 tarihinde de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

7/12/1999 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. 7/12/2003 tarihinde ise ikinci kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçilmiştir. 22/10/2007 tarihinde birinci kez, 14/9/2011 tarihinde ikinci kez Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçilmiş, bu görevi yürütmekte iken 10/2/2015 tarihinde emekli olmuştur.

Evli ve dört çocuk babası olup Almanca bilmektedir.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı — Haberler (@Haberler) April 8, 2022

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