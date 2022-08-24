Güldür Güldür Show'un resmi hesabından yapılan açıklama göre Erdem Yener, Hasibe Eren ve Gürhan Altundaşar'ın 10. sezonda Güldür Güldür kadrosunda yer alacağı belirtildi. Ardından Hasibe Eren'in hayatı merak edildi. Peki, Hasibe Eren kimdir? Hasibe Eren kaç yaşında, nereli? Hasibe Eren hayatı ve biyografisi nedir?

Jet Sosyete, Sıdıka, Avrupa Yakası gibi yapımlarda rol alan Hasibe Eren'in hayatı merak edildi. Peki, Hasibe Eren kimdir? Hasibe Eren kaç yaşında, nereli? Hasibe Eren hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HASİBE EREN KİMDİR?

Hasibe Özlem Eren (d. 6 Haziran 1975), Türk oyuncudur.

İstanbul Üniversitesi Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık bölümünü bitirdi. Daha sonra Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü'nü bitirdi. 2010 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisans 19 Ağustos 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. programından mezun olmuştur.

1997 ile 2003 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Sıdıka dizisi ile ünlendi. 1996'dan bu yana, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları çocuk eğitim biriminde görev yapmaktadır.

Anlat İstanbul filminde, Külkedisi bölümünde oynadı. Ayrıca bu filmde Ece Hakim'e ve Azra Akın'a, Babam ve Oğlum filminde ise, Ege Tanman'a oyuncu koçluğu yaptı. 2006 yılında Avrupa Yakası adlı dizide Makbule rolünü üstlendi. 2009 yılına kadar aynı rolü oynadı.

24'ün aktüalite programı Bir Zamanlar Türkiye ile 2008'de televizyon sunuculuğuna adım attı. 2010-2011 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Yerden Yüksek adlı dizide Gülizar rolünü canlandırmıştır. 2012-2014 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Yalan Dünya dizisinde Gülistan rolünü oynamıştır. atv'de yayımlanan ve 25 Mayıs 2016 tarihinde final yapan Aile İşi dizisinde Emel rolünü canlandırmıştır.

OYUNLAR

Arzunun Onda Dokuzu

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

Rumuz Goncagül

Yeditepeli Aşk

FİLMOGRAFİ

Hakim - Gülbahar Yalçın - 2022

Sen Ben Lenin Meryem - 2021

Jet Sosyete - Pelin Soner / Şennur Yılmaz / Gülnur Kühn - 2018-2020

Türk Malı - Bakiye Çekirdek - 2017

Aile İşi - Emel - 2016

Kara Bela - Kudret'in karısı - 2015

Yalan Dünya - Gülistan - 2012-2014

Pazarları Hiç Sevmem - Reyhan - 2012

Yerden Yüksek - Gülizar - 2010-2011

Adab-ı Muaşeret

Anlat İstanbul

Kıskanmak - 2009

Avrupa Yakası - Makbule Kıral - 2006-2009

Usta - Hilal - 2008

Yağmur Zamanı - Turna - 2004-2006

Oyuncak Fabrikası - 2003

Kibar Ana - 2002

Canım Kocacığım - 2002

Aşk Meydan Savaşı - İclal - 2002

Şaşı Felek Çıkmazı - Nurşim - 2000

Sıdıka - Sıdıka Saka - 1997

ÖDÜLLERİ

(2007) 34. Altın Kelebek Ödül Töreni - En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Ödülü