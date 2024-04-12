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HashKey, Spot Bitcoin ETF'leri için Altyapıyı Tamamladı

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Hong Kong'da lisanslı kripto para borsası olarak faaliyet gösteren HashKey, bölgede beklenen spot Bitcoin ETF'leri için gerekli tüm altyapıyı ve ürün detaylarını tamamladığını açıkladı.

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Hong Kong merkezli kripto borsası HashKey, bölgede yakında onaylanması beklenen spot Bitcoin ETF'leri için gerekli altyapı ve özellikleri tamamladığını açıkladı. HashKey Exchange CEO'su Livio Weng, yaptığı açıklamada fon ihraççıları ile iş birliği içinde geliştirilen spot Bitcoin ETF'lerinin test aşamasına geçtiğini belirtti.

HashKey, bir yılı aşkın süredir kendi saklama hizmetini başarıyla yürütüyor ve şu anda yaklaşık 280,7 milyon dolar değerinde varlığı saklıyor. Şirket, ETF'ler için ticaret, saklama ve SSA gibi konularda altyapı desteği sağlayacak.

Yerel kaynaklara göre Hong Kong düzenleyicileri spot Bitcoin ETF'lerinin ilk serisini yakında onaylayabilir. Bu adım, Çin ana karasındaki kripto para yasaklarının aksine Hong Kong'un sektöre daha açık yaklaşımını gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl başlatılan kripto lisanslama rejimi ile Hong Kong, lisanslı borsalara perakende ticaret hizmetleri sunma olanağı tanıdı. Weng, ileride spot Ether ETF'lerinin de piyasaya sürülebileceğini ve stake etme sorununun çözülmesi durumunda büyük kurumsal yatırımcıları çekebileceğini öngörüyor. Weng ayrıca spot Ether ETF'lerinin, spot Bitcoin ETF'lerine kıyasla daha cazip getiri sağlayabileceğini düşünüyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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