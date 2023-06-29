Haşhaşlı Şekerpare tarifi! Masterchef Haşhaşlı Şekerpare nasıl yapılır? Haşhaşlı Şekerpare için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 29 Haziran yarışmasında şefler tarafından Haşhaşlı Şekerpare tatlısının yapılması istendi. Peki Masterchef Haşhaşlı Şekerpare nasıl yapılır? Haşhaşlı Şekerpare tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Haşhaşlı Şekerpare tatlı tarifi! Haşhaşlı Şekerpare nasıl yapılır? Haşhaşlı Şekerpare yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Haşhaşlı Şekerpare tarifi oldu. Peki en güzel Haşhaşlı Şekerpare tatlı tarifi nasıldır? Haşhaşlı Şekerpare tatlısı nasıl yapılır? Haşhaşlı Şekerpare için gerekli malzemeler nelerdir? Haşhaşlı Şekerpare tarifi! Haşhaşlı Şekerpare nedir, ne demek? Masterchef Haşhaşlı Şekerpare nasıl yapılır? Haşhaşlı Şekerpare hangi ülkenin yemeği?

ŞEKERPARE NEDİR, NASIL YAPILIR?

Şekerpare, Türk mutfağından şerbetli ve hamurlu bir tatlı. Osmanlı mutfağında yer alır.

Hamuru hazırlandıktan sonra, ufak parçalara bölünüp, yuvarlak biçiminde ayırılan Şekerpareleri fırına koymadan önce, üstlerine tuzsuz fındık, fıstık, badem, ceviz vb. kuruyemişlerden birer adet konur.

Çeşitli yapım teknikleri olan Şekerpare'nin, değişmeyen tek özelliği şerbetli olmasıdır; bu nedenle bazı yörelerde adı "Şerbetli kurabiye" olarak da geçer. Farklı bir aroma katmak amacıyla genelde şerbetine az miktarda limon suyu, limon kabuğu rendesi ya da vanilya eklenir.

Malzemeler

4 yumurta sarısı

1 paket yumuşak margarin

125 gr. toz şeker (1 yemek kaşığı 25 gr. tekabul ediyor)

1 limon (kabuğu hamura rendelecek.yarım limon şerbete sıkılacak)

450 gr. un

1 paket vanilya

1 paket kabartmatozu

1 kase bütün fındık içi

Şerbeti için

400 gr. toz şeker (4 su bardağı)

4,5 su bardağı su

Şekerpare tarifi

Önce şerbet hazırlanır. Büyük bir tencereye malzemeler koyularak, kaynamaya başladıktan sonra, orta hararetli ateşte 15 dakika kadar pişirilerek koyulaşması sağlanır. (Baklava şerbeti kadar yoğun değil.) Derin bir kapta margarin ve 125 gram şeker karıştırılır. Yumurta sarıları, limon kabuğunun rendesi eklenerek yoğurulur. 450 gram unun büyük kısmı, kabartma tozu ve vanilya eklenerek hamur tekrar yoğurulur. Kalan un eklenerek hamura iyice yedirilir. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınarak, yuvarlanır ve yağlanmamış tepsiye dizilir. Ortalarına bütün fındık batırılır. 200 dereceye ısıtılmış fırında hafif pembeleşinceye kadar pişirilir. Tatlının bir püf noktası da; şerbetin ılık, tatlının sıcak olmasıdır. (Şerbet tamamen soğuk veya sıcak olmamalı.) Fırından çıkan tatlılar, ılık şerbet tenceresinin içine atılarak şerbeti çekmesi sağlanır. (Şekerpareleri tencerenin içinde birer tur döndürmenizde yeterli gelebiliyor.) Tepsiye dizilen ıslak şekerparelerin üzerine kalan şerbet gezidirilir ve tepsinin üzeri kapatılır. 1 gece şerbette bekleyen tatlı ertesi gün tam kıvamında servise hazır olur.

HAŞHAŞLI ŞEKERPARE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Malzemeler:

250 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 paket vanilin (5 gram)

1 paket kabartma tozu (10 gram)

Yaklaşık 3 su bardağı un

Yarım su bardağı haşhaş tohumu

Şerbet için:

2 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Yarım limonun suyu

HAŞHAŞLI ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?

Öncelikle şerbeti hazırlamak için suyu ve şekeri bir tencereye koyun. Orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 10 dakika kadar kaynatmaya devam edin. Şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Bir karıştırma kabında oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını ve pudra şekerini güzelce karıştırın. Ardından sıvı yağı ve yumurtayı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Vanilin ve kabartma tozunu ekleyin. Azar azar unu ekleyerek yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve üzerine hafifçe bastırarak şekil verin. Şekil verdiğiniz hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Şekil verdiğiniz şekerpareleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında altın rengi olana kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine soğumuş olan şerbeti dökün.

Şekerparelerin şerbeti iyice çekmesi için 1-2 saat dinlenmeye bırakın. Şekerpareler şerbeti çektikten sonra üzerlerine haşhaş tohumunu serpip servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!