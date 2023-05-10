Rus fenomen Hasbulla Magomedov gözaltına alındı. Gündeme gelen haberlerin ardından fenomenin neden gözaltına alındığı araştırılıyor. Peki, Hasbulla neden gözaltına alındı? Hasbulla Magomedov tutuklandı mı? İşte detaylar...

Sosyal medyaya attığı videolarla adından söz ettiren Hasbullah gözaltına alındı. Rus fenomenin neden gözaltına alındığı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Hasbullah'ın gözaltına alınma sebepleri araştırılıyor. Peki, Hasbulla neden gözaltına alındı? Hasbulla Magomedov tutuklandı mı? Detaylar haberimizde...

HASBULLA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

20 yaşındaki Rus sosyal medya fenomeni Hasbulla Magomedov, arkadaşları ile trafik kurallarını hiçe sayıp otomobil ile gösteri yaptığı gerekçesi ile polis tarafından gözaltına alındı. Şikayet üzerine polis tarafından arkadaşları ile beraber gözaltına alındı. İç İşleri Bakanlığı, Hasbulla ve arkadaşlarının caddede otomobil ile yaptıkları tehlikeli anlara ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Hasbulla'nın direksiyon başında olmadığı araç içinde olduğu görülüyor.