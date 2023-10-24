Ali İmran suresinde geçen 'Hasbünallahü ve nimel vekil' duasının anlamı ve Türkçe karşılığı, merak edilen konular arasında. Arapça bir ifade olan 'Hasbünallahü ve nimel vekil', 'Allah bize yeter, O ne güzel vekildir' anlamına gelir. Bu ifade, Müslümanlar arasında çeşitli durumlarda söylenen bir dua ve teselli ifadesidir. Peki, Peki, Hasbinallah ve nimel vekil ne demek, ne anlama gelir, Türkçesi ne? İşte detaylar…

Ali İmran suresinde geçen "Hasbünallahü ve nimel vekil" anlamı, sıklıkla merak edilen konulardan biridir. Kuran'da pek çok dua bulunmaktadır, bazıları peygamberlerin yaptığı dualardır, diğerleri ise Allah'ın nasıl dua edilmesi gerektiğini öğreten dualardır. Kuran'da yer alan dualardan biri de "Hasbünallahü ve nimel vekil" duasıdır. Peki, Hasbinallah ve nimel vekil ne demek, ne anlama gelir, Türkçesi ne? İşte detaylar…

HASBINALLAH VE NIMEL VEKIL NE DEMEK, NE ANLAMA GELIR, TÜRKÇESİ NE?

"Hasbünallahü ve nimel vekil" Arapça bir ifadedir ve Türkçe'ye şu şekilde çevrilebilir: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir." Bu ifade Müslümanlar arasında çeşitli durumlarda söylenen bir dua ve teselli ifadesidir. İnsanlar zor veya endişeli anlarında bu ifadeyi kullanarak Allah'a güvendiklerini ve O'nun yardımının yeterli olduğunu ifade ederler. Aynı zamanda rahatlatıcı bir anlam taşır ve kişilere huzur verir.