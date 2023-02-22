Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan Hatay, 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle daha sallandı. Son iki deprem nedeniyle bazı binalar yıkılırken, Hatay'da incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Koordinasyon Merkezi'nde son durumu aktardı. Peki, Hasarlı binalara girilmesi yasak mı? Ağır - hafif hasarlı binalara girilir mi?

Hatay'da incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ağır hasarlı binalarda tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Deprem hareketliliğinin sürdüğünü belirten Bakan Soylu, "Tüm kolluk birimlerimize talimat verdim. Kimse bu evlere giriş yapmayacak. Buradan bir eşya taşımaya yönelik bir süreç söz konusu değil, girilemez, yasaktır." ifadelerini kullandı. Açıklama sonrası Hasarlı binalara girilmesiyasak mı, Ağır - hafif hasarlı binalara girilir mi gibi konular merak edildi.

HASARLI BİNALARA GİRMEK YASAK MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu iş sonuçlanana kadar herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Acil yıkılacak binalara kesinlikle girilmesi yasaktır. 'Benim orada eşyam var, 1 saat girim' gibi bir durum söz konusu değildir. Artçı Deprem bize göstermiştir ki, deprem hareketliliği devam ediyor. Tüm kolluk birimlerimize talimat verdim. Kimse bu evlere giriş yapmayacak. Buradan bir eşya taşımaya yönelik bir süreç söz konusu değil, girilemez, yasaktır." ifadelerini kullandı.