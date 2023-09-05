Hasanpaşa Köfte tarifi! MasterChef Hasanpaşa Köfte nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Hasanpaşa Köfte hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Hasanpaşa Köfte hazırladı. Peki, Hasanpaşa Köfte nedir? Hasanpaşa Köfte nasıl yapılır? Hasanpaşa Köfte nedir?

Cezayirmutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Hasanpaşa Köfte ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Hasanpaşa Köfte nasıl yapılır? Hasanpaşa Köfte nedir? Hasanpaşa Köfte nasıl yapılır, Hasanpaşa Köfte yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Hasanpaşa Köfte yapıldı, evde klasik Hasanpaşa Köfte yapıldı! İşte en güzel Hasanpaşa Köfte!

HASANPAŞA KÖFTE TARİFİ!

İÇİNDEKİLER :

Patates püresi için :

500 gr patates

50 ml sıvı krema (veya süt)

10 gr tereyağı

4 porsiyon Kiri (veya gülen inek) tipi peynir

Zeytinyağı çiseleme

Tuz biber

Köfte için :

400 gr kıyma

1 soğan

1 C. yemek kaşığı galeta unu

1 yumurta

kırmızı biber salçası

Birkaç taze maydanoz yaprağı

Birkaç taze fesleğen yaprağı

Bir tutam kimyon ve kişniş

Tuz biber

Domates sosu için :

4 domates

2 diş sarımsak

1 soğan

1 C. yemek kaşığı domates salçası

Bir tutam kurutulmuş fesleğen

Bir tutam kırmızı biber tozu

Bir tutam kimyon ve kişniş

1 C. yemek kaşığı zeytinyağı

HAZIRLIK :

Fırınınızı önceden 200°C'ye ısıtın.

Öncelikle köfteyi hazırlayın. Bir salata kasesinde kıymayı ince kıyılmış soğan, ince kıyılmış maydanoz, yumurta, galeta unu, tuz, karabiber ve baharatlarla karıştırın.

Malzemeler birbirleriyle iyice karışana kadar birkaç dakika iyice karıştırın.

Toplar oluşturun ve başparmağınız ve işaret parmağınızla ortasını kazıyarak bir çeşit "delik" açın (püreyi koymak için).

Bunları bir fırın tepsisine yerleştirin.

İkinci olarak domates sosunu hazırlayın. Domates sosu için belirtilen tüm malzemeleri birer birer blendera ekleyin.

Her şeyi karıştırın ve sosu bir tencereye koyun.

Kısık ateşte sos azalıncaya kadar pişmeye bırakın.

Üçüncüsü patates püresini hazırlayın. Patatesleri soyup yıkayarak ve parçalara ayırarak başlayın.

Bunları büyük bir tencerede kaynayan tuzlu su ile pişirin.

Haşlanıp yumuşadıktan sonra patatesleri ezin ve kalan malzemeleri ekleyin.

Dördüncüsü , montaj ve pişirme işlemine devam edin. Püreden toplar yapın ve bunları kıymadaki "deliklerin" ortasına yerleştirin. Daha fazla estetik için ilave yivli ağızlığı olan krema poşeti kullanabilirsiniz. Aksi halde sorun yok.

Fırın kabına domates sosunuzu dökün.

Köfteyi tabağa yerleştirin ve patates püresinin üzerine rendelenmiş peynir veya galeta unu serpin.

Önceden ısıtılmış fırında 200°C'de patates püresi kahverengileşene kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkarın, köftenin üzerine domates sosu serpin ve yeşil salata eşliğinde sıcak olarak afiyetle yiyin.

Afiyet olsun !!!