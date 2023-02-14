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Hasanbeyli nerede? Hasanbeyli ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Hasanbeyli ilçesi hangi ile bağlı?

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Hasanbeyli nerede? Hasanbeyli ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Hasanbeyli ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Osmaniye'nin ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Hasanbeyli ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Hasanbeyli nerede? Hasanbeyli ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Hasanbeyli ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Osmaniye'de da birçok yerde deprem hissedildi. Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi merak edildi. Peki, Hasanbeyli nerede? Hasanbeyli ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Hasanbeyli ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

Hasanbeyli, Osmaniye ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 4.780

Rakım: 800 m (2.600 ft)

Osmaniye'de yer alan Hasanbeyli ilçesinin nüfusu 4.780'dir.

Hasanbeyli, Osmaniye ilinin bir ilçesidir.

Nüfus

İlçe; 6 köy ve 4 mahalleden oluşmaktadır. MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin eski köyü olan Hasanbeyli ilçesinde 1 Genel Lise ile 2 İlköğretim okulu mevcuttur. Denizden 800 metre yükseklikte olan ilçe yazları Osmaniye'nin yaylalarından biri durumundadır. Ayrıca yazları 5000 kadar nüfusa ulaşan Almanpınarı adlı bir yaylası da olan Hasanbeyli, bölgenin en güzel kiraz ve domateslerinin de yetiştiği bölge olarak tanınıyor.

Hasanbeyli nerede? Hasanbeyli ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Hasanbeyli ilçesi hangi ile bağlı?

Hasanbeyli nerede? Hasanbeyli ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Hasanbeyli ilçesi hangi ile bağlı?

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Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Hasanbeyli Osmaniye Gündem Yaşam Haberler

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