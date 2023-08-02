Son zamanlarda gündemde yer almakta olan isimlerden bir tanesi Hasan Yiğit oluyor ve vatandaşlar tarafından Hasan Yiğit kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Hasan Yiğit kimdir? Yeni Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Yiğit kim? Hasan Yiğit hayatı ve biyografisi!

Hasan Yiğit kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Hasan Yiğit kimdir? Ve Hasan Yiğit kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Hasan Yiğit kimdir? Yeni Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Yiğit kim? Hasan Yiğit hayatı ve biyografisi!

HASAN YİĞİT KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. 2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Hasan Yiğit, Yeni Balıkesir Emniyet Müdürü olarak atandı.

MAHMUT ÇORUMLU, EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OLDU

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, polis başmüfettişi Selami Yıldız ve polis başmüfettişi Caner Tayfur, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi.

ANKARA EMNİYET MÜDÜRÜ ENGİN DİNÇ OLDU

Ankara ve İzmir emniyet müdürleri, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Servet Yılmaz Ankara Emniyet Müdürlüğü görevinden alındı. Yılmaz'ın yerine Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, atandı.