Siyaset gündeminde zaman zaman gündem olan Hasan Yeşildağ vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Hasan Yeşildağ kaç yaşında, nereli? Hasan Yeşildağ hayatı ve biyografisi! Hasan Yeşildağ kimdir?

Hasan Yeşildağ son günlerde siyaset gündeminin merak edilen isimleri arasında yer alıyor Peki, Hasan Yeşildağ kimdir? Hasan Yeşildağ kaç yaşında, nereli? Hasan Yeşildağ hayatı ve biyografisi!

HASAN YEŞİLDAĞ KİMDİR?

1961 Rize doğumlu Hansan Yeşildağ, 1990 yılından beri halı saha işletmeciliği, inşaat ve gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketleri olduğu ifade ediliyor.