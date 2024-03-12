Hasan Yalçın kimdir? Zafer Partisi'nin Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli?
Zafer Partisi'nin Antalya-Kumluca Belediye Başkan adayı olan Hasan Yalçın hakkında merak edilenler gündeme geliyor. Peki, Hasan Yalçın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bu soruların yanıtları ve daha fazlası haberimizde yer alıyor.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da düzenlenen bir basın toplantısında partisinin Belediye Başkan adaylarını açıklamıştı. Özdağ, Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayının Hasan Yalçın olacağını duyurdu. Peki, Hasan Yalçın kimdir? Zafer Partisi'nin Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli?
HASAN YALÇIN KİMDİR?
Hasan Yalçın, Zafer Partisi'nin Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.