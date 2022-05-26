Hasan Ünver kimdir? Hasan Ünver hangi partiden? Kaç yaşında, nereli? Hasan Ünver'in hayatı ve biyografisi! - Haberler

Hasan Ünver kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ülkemizin sayılı basın-yayın kuruluşlarında idarecilik dâhil birçok görevlerde bulunmuş olan Hasan Ünver, araştırılan isimlerden biri oldu. İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay'ın, eski Belediye Başkanı Hasan Ünver'i hedef alan sözleri Genel Başkan Meral Akşener'i küplere bindireceğe benziyor. Yolsuzluk yaptığını öne sürdüğü Hasan Ünver'in iş ortaklarının hanımlarını boşayarak sekreterleriyle evlendiklerini iddia eden Ömer Ay düzenlediği basın toplantısında "Artı il özel idare başkanımız dördüncü veya beşinci hanımını aldı. Adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Brezilya dizisiyle karşı karşıyayız" ifadesini kullandı. Hasan Ünver kaç yaşında, nereli sorularının yanıtı araştırıldı. İşte, Hasan Ünver'in hayatı ve biyografisi!

HASAN ÜNVER KİMDİR?

22.08.1963 tarihinde Ulukışla'da doğdu.

Orta öğretimine Ulukışla'da başlayıp, Niğde İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini de başarı ile tamamladı.

Nevşehir sevdalısı bir insan olarak, 1996 yılında ilimizde bir özel televizyon kanalı müdürü görevini yürütmekte iken "Nevşehir'e Organize Sanayi ve Damat İbrahim Paşa Üniversitesi'nin açılması konusunda" bir kampanya başlattı. Kampanyaya duyarlı Nevşehir halkı oldukça yoğun bir ilgi gösterdi ve 50 bin imza ile katılım sağladı. Hasan Ünver, bu konuda ilk adımlardan birinin atılmasına öncülük etti.

Nevşehir'de haber ve reklâm ajansı kurdu. Duyarlı bir Nevşehir vatandaşı olarak çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşuna üye oldu. Nevşehir'in hakkını her platformda savunma gayreti gösterdi. Nevşehir'de AK Parti'nin kuruluşunda öncülük etti ve AK Parti Kurucu İl Başkanlığı görevini başarıyla sürdürdü.

28 Mart 2004 tarihinde yapılan Yerel Seçimlerde AK Parti'den aday oldu ve Nevşehir Belediye Başkanlığı'na çok yüksek bir oy oranı ile seçildi.

Hasan Ünver'in "Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Eserleri ve Ölümü" adlı bir de yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

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