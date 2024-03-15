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Hasan Ünal kimdir? CHP Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkan Adayı Hasan Ünal kaç yaşında, nereli?

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Hasan Ünal kimdir? CHP Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkan Adayı Hasan Ünal kaç yaşında, nereli? CHP'nin Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkan Adayı olan Hasan Ünal hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Hasan Ünal'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkan adayı ise Hasan Ünal. Hasan Ünal nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HASAN ÜNAL KİMDİR?

1973 yılında Mihalgazi ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini yine Mihalgazi'de tamamlamıştır. Uzun yıllar boyunca özel sektörde sera imalat işlerinde çalışmıştır. Emekli olduktan sonra ailesiyle birlikte sebze üreticiliğine devam etmiştir. 2018 yılından itibaren CHP İlçe Başkanlığı görevini başarıyla sürdürmektedir. Evlidir ve 2 çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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