Hasan Süha Saral kimdir? CHP Trabzon Belediye Başkan Adayı Hasan Süha Saral kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Trabzon Belediye Başkan adayı ise Hasan Süha Saral oldu. Hasan Süha Saral kimdir? Hasan Süha Saral nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HASAN SÜHA SARAL KİMDİR?

Hasan Süha Saral, 1964 yılında doğmuştur. Eğitim hayatına Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde başlamış ve 1989 yılında bu alandan mezun olmuştur. Meslek hayatına Türkiye Elektrik Kurumu'nda Afşin Elbistan Termik Santralinde Ölçü Kontrol Mühendisi olarak adım atmıştır. Askerlik görevini tamamladıktan sonra Türkiye Elektrik Kurumu ve TEAŞ bünyesinde önemli görevler üstlenmiştir. Bu süreçte, TODAİE'de Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı (KYUP) kapsamında Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlamıştır.