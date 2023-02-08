Hasan Sözbilir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hasan Sözbilir hayatı ve biyografisi!
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Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Hasan Sözbilir hakkında Hasan Sözbilir kimdir merak ediliyor. Peki, Hasan Sözbilir kim? Hasan Sözbilir kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hasan Sözbilir'in hayatı ve biyografisi!
Hasan Sözbilir kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Hasan Sözbilir hakkında Hasan Sözbilir kimdir merak ediliyor. Peki, Hasan Sözbilir kim? Hasan Sözbilir kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hasan Sözbilir'in hayatı ve biyografisi haberimizde...
HASAN SÖZBİLİR KİMDİR?
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji anabilim dalı öğretim üyesidir.
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in Eğitim / Akademik Bilgisi
- Lisans - Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü - 1986
- Yüksek Lisans - Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü - 1989
- Doktora - Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği (Genel Jeoloji) Anabilim Dalı - 1997
- Yardımcı Doçent - Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi - 1998
- Doçent - Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yer Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Alanı - 2004
- Profesör - Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi - 2010