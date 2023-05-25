2021 yılında 57 yaşında hayatını kaybeden Halk Müziği sanatçısı Hasan Saltık'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Hasan Saltık kimdir? Hasan Saltık kaç yaşında vefat etti, nereli, mesleği ne? Hasan Saltık'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

Kalan Müzik' in kurucusu olarak tanınan müzik yapımcısı Hasan Saltık'ın hayatı, biyografisi merak ediliyor. Peki, Hasan Saltık kimdir? Hasan Saltık kaç yaşında vefat etti, nereli, mesleği ne? Hasan Saltık'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte bilgiler...

HASAN SALTIK KİMDİR?

Hasan Saltık, (d. 1964, Hozat, Tunceli - ö. 2 Haziran 2021, Bodrum, Muğla), Türk müzik yapımcısı ve Kalan Müzik'in kurucusu. Klasik Türk Müziği'nin, Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derlemiş ve yayımlamıştır.

Hayatı

Saltık, 1964 yılında Türk kökenli devlet memuru baba ile Zaza kökenli annenin çocuğu olarak Tunceli'de doğdu. İlköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesi'ne devam etti.

Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kurdu. Unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayınladı. Çeşitli yörelerin ulusal ve uluslararası arşivlerde; özellikle şahısların ellerinde saklanmış ya da unutulmuş kendi dillerinde müzik örneklerini içeren albümler yayınladı. Bizzat o yörelerde yaşayan sanatçılar tarafından kendi arkaik dil ve lehçelerinde seslendirdikleri müzik eserlerinin derlenmesi için araştırmacılara destek verdi, yapılmalarına ön-ayak oldu. Pomak göçmenlerinden Tahtacı Türkmenlerine, Sadettin Kaynak'tan, Münir Nurettin Selçuk'a, Hacı Taşan'dan, Hisarlı Ahmet'e, Hafız Yaşar'dan Muharrem Ertaş'a; Neşet Ertaş'tan Neyzen Tevfik'e, Malatyalı Fahri'den Âşık Veysel'e uzanan bir arşiv malzemesini yayımladı.

Türkiye'nin zengin kültür potansiyelini ortaya çıkarmaya dönük dokuzyüzü aşkın proje gerçekleştirdi. Projeleriyle Anadolu kültür mirasının, uluslararası festivaller yoluyla dünyaya açılmasına, dünyanın en prestijli arşiv ve kütüphanelerinde dinleyicilerle ve akademisyenlerle buluşmasına imkân sağladı. 1998'de kemancı Cihat Aşkın'ın 'Minyatürler'iyle Klasik Batı Müziği alanına yöneldi. 2007 yılında Neşet Ertaş ve Tuncel Kurtiz ile beraber Çamlıbel Şenliğini gerçekleştirmiştir.

MÜYAP Yönetim Kurulu üyesidir.

2 Haziran 2021 gecesi geçirdiği kalp krizi sonucu Bodrum, Muğla'da 57 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Küçükyalı Mezarlığı'na defnedildi.

Ödülleri

2003 yılında Prens Claus Nişanı'na layık görüldü. Ertesi yıl Time dergisi tarafından "Türkiye'nin müzik antropologu" olarak tanımlanarak, Avrupa Kahramanları'ndan biri olarak seçildi. 5 Nisan 2017'de İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu kararıyla fahri doktora unvanı aldı.