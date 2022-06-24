Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, babasının vasiyetine uygun olarak İsmailağa Cemaati'nin yeni liderinin Hasan Kılıç Hocaefendi olacağını duyurdu. Peki, Hasan Kılıç kim? Hasan Hocaefendi kimdir?

HASAN KILIÇ KİM?

İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, cenaze namazında İsmailağa Cemaati'nin yeni liderinin kim olacağını şu sözlerle duyurdu; "Şu tabiri kullanarak bize bu görevi, vasiyeti anlatmamızı söylemişti: Benden sonra tabirini kullanarak, "Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum" Allah hepinizden razı olsun."

Hasan Kılıç Hocaefendi 1930 Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya geldi. İlk talebeliği mahallesindeki evinde okudu. Bursa'da askerlik hizmetini yapan Hasan Efendi'ye manevî dersini Nuri Efendi vermişti.

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