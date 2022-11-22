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Hasan Karataş kimdir, kaç yaşındaydı? Gaziantep Karkamış'a roket saldırısında Hasan Karataş hayatını kaybetti

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Hasan Karataş kimdir, kaç yaşındaydı? Gaziantep Karkamış'a roket saldırısında Hasan Karataş hayatını kaybetti

Terör örgütü tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçe merkezine 4 roket atıldı. Sivil yerleşim merkezlerine isabet eden saldırıda; biri çocuk biri öğretmen 3 kişi hayatını kaybetti. Hain saldırı sonucunda roketin bir eve isabet etmesi sonrası Hasan Karataş evinde hayatını kaybetti. Peki, Hasan Karataş kimdir, kaç yaşındaydı? Gaziantep Karkamış'a roket saldırısında Hasan Karataş hayatını kaybetti!

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Suriye'nin kuzeyinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda hedef olan bir binada 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybetti. Peki, Hasan Karataş kimdir, kaç yaşındaydı? Gaziantep Karkamış'a roket saldırısında Hasan Karataş hayatını kaybetti! İşte detaylar haberimizde...

HASAN KARATAŞ KİMDİR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hain saldırıda biri çocuk biri öğretmen 3 kişinin şehit olduğunu açıkladı. Roket saldırısı sonucunda evinde hayatını kaybeden Hasan Karataş 11 yaşındaydı.

Roketli saldırıda yaşamını yitiren Hasan Karataş'ın eski CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın torunu ve CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın yeğeni olduğu ortaya çıktı. Milletvekili Polat, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı "Yüreğimiz yanıyor. Gaziantep'in Karkamış ilçesine hain terör örgütü tarafından düzenlenen roket saldırısında yeğenimiz Hasan Karataş hayatını kaybetti. Teröre lanet olsun" paylaşımı ile duyurarak, teröre tepki gösterdi.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Hasan Karataş Gaziantep 3. Sayfa Gündem Haberler

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