Hasan Kalyoncu Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Türkay Dereli kim olduğu merak ediliyor.Üniversitelere rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Türkay Dereli kimdir? Hasan Kalyoncu Rektörü Türkay Dereli kaç yaşında, nereli?

YENİ REKTÖR ATAMA KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

İşte atama kararı:



HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. TÜRKAY DERELİ KİMDİR?

1968 yılında Denizli'de dünyaya gelen Dereli, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gaziantep Mühendislik Fakültesi'nden Makine Mühendisi olarak mezun oldu. 1998 yılında Doktora derecesini aldıktan sonra Gaziantep Üniversitesi'nin Endüstri Mühendisliği bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı. 2002 yılında "Doçent" unvanını alan Türkay Dereli, 2007 yılında aynı üniversitede Profesörlük kadrosuna atandı.

08.09.2015 tarihinde İskenderun Teknik Üniversitesi'ne kurucu rektör olarak atandı ve 2020 yılının Eylül ayına kadar görevini sürdürdü. 23 Eylül 2020 günü Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne rektör olarak atandı.

Evli ve üç çocuk babasıdır.