Hasan Kalyoncu Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Hasan Kalyoncu Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, Hasan Kalyoncu Üniversitesi taban puanları....

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Hasan Kalyoncu Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)(Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)

İktisat (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İktisat (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

İşletme (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Makine Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

Mimarlık (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)

Psikoloji (%25 İndirimli)(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Psikoloji (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Vizyon

Geleneksel değerlerden ilham alan evrensel kültürle bütünleşen geleceğe yön veren, uluslararası, disiplinler arası, inşacı ve yenilikçi bakış açısıyla, toplumsal sorunlara sürdürebilir çözümler getiren; araştırma faaliyetleri ve uluslararası işbirlikleriyle "bilim", "kültür", "sanat" ve "teknoloji" çalışmalarında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen ve dünya sıralamasında da yer alan bir saygın üniversite olmak.

Misyon

Hasan Kalyoncu Üniversitesinin Misyonu, bölgemizin ve ülkemizin sosyo-ekonomik gelişim düzeyinin yükselmesine katkıda bulunan; inşacı ve eleştirel düşünen, etik değerleri önemseyen, toplumsal sorunlara duyarlı, doğa ve çevre bilinci gelişmiş, geleceğini tasarlayabilen, ulusal ve uluslararası alanda saygın ve üstün nitelikli profesyoneller yetiştiren; uluslararasılaşma ve disiplinlerarasılaşma ilkeleri doğrultusunda, teknolojik imkânları en doğru biçimde kullanarak, yenilikçi, girişimci ve kendini yenileyen öğrencileri yetiştirmeye yönelik uygulama ağırlıklı bir eğitim-öğretim modeli sunan; kalite kültürünün sürdürülebilmesine yönelik akademik ve idari yönetim anlayışıyla farklılık oluşturan; araştırmalarıyla bilime, sanata ve kültüre evrensel düzeyde katkı sağlayan bilimsel bilgi üreten kalite odaklı bir üniversite olmaktır.

Kalite Politikası



Ülkemizin ve bölgemizin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin sürekli olarak yükseltilmesine katkıda bulunacak önder nesiller yetiştirmek.

Yasalara, yönetmeliklere, meslek etik kurallarına uygun olarak çalışmayı görev edinmek, İnsan merkezci, sosyal sorumluluk ilkelerini benimseyerek bölgenin önde gelen eğitim kurumu olmak.