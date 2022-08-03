Hasan Kalyoncu Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi?
Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Hasan Kalyoncu Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor.
Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Hasan Kalyoncu Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 30 Temmuz 2008 tarihinde (Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı tarafından üniversite kurulması, 5799 ve 5796 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunla gerçekleşmiştir. Başkanlığını Hasan Kalyoncu'nun yaptığı Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı bünyesinde kurulan Gazikent Üniversitesinin temeli, 4 Aralık 2008'de Gaziantep'te atılmıştır. Eğitim hayatına "Gazikent" adıyla başlayan ve ilk öğrencilerini 2009-2010 yılında alan üniversite, 1 Temmuz 2012 yılında "Hasan Kalyoncu Üniversitesi" adını almıştır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi; tarihi İpek Yolu'nun önemli bir kavşağı olan Gaziantep'te, "eğitim, araştırma ve yenilik" odaklı bir üniversite olmak amacıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ilk vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli))
- Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)(Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
- İktisat (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İktisat (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Mimarlık (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)
- Psikoloji (%25 İndirimli)(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)
- Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)