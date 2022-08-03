Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Hasan Kalyoncu Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep ilinde bulunan bir vakıf üniversitesidir. 30 Temmuz 2008 tarihinde (Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı tarafından üniversite kurulması, 5799 ve 5796 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunla gerçekleşmiştir. Başkanlığını Hasan Kalyoncu'nun yaptığı Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı bünyesinde kurulan Gazikent Üniversitesinin temeli, 4 Aralık 2008'de Gaziantep'te atılmıştır. Eğitim hayatına "Gazikent" adıyla başlayan ve ilk öğrencilerini 2009-2010 yılında alan üniversite, 1 Temmuz 2012 yılında "Hasan Kalyoncu Üniversitesi" adını almıştır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi; tarihi İpek Yolu'nun önemli bir kavşağı olan Gaziantep'te, "eğitim, araştırma ve yenilik" odaklı bir üniversite olmak amacıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ilk vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur.

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