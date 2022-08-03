Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri
Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır.
Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrenci toplulukları...
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrenci toplulukları ve kuruluş tarihleri şu şekildedir:
- Ayyıldız Topluluğu
- Bilim Kültürü Topluluğu
- Creative Art Topluluğu
- Dans Topluluğu
- DSC Topluluğu
- Dynamic Topluluğu
- Edebiyat Topluluğu
- Eğitimin Sesi Topluluğu
- Ekonomi ve Toplum Topluluğu
- ELT Topluluğu
- Erasmus Topluluğu
- Fotoğrafçılık Topluluğu
- Genç Kızılay Topluluğu
- Genç Tema Topluluğu
- Genç Yeşilay Topluluğu
- Gezi Topluluğu
- Gir. Fizyoterapistler Topluluğu
- Halk Sağlığı Topluluğu
- Hukuk Topluluğu
- İnovasyon Topluluğu
- İnovatif Hemşirelik Topluluğu
- İşletme Topluluğu
- Kadem Topluluğu
- Kalite Elçileri Topluluğu
- KIT Topluluğu
- Kariyer Topluluğu
- Logiclub Topluluğu
- Lösemi Fayda Topluluğu
- Medya Topluluğu
- Minik Patiler Topluluğu
- Müzik Topluluğu
- Nane Limon Topluluğu
- Ne Topluluğu
- Özel Eğitim Topluluğu
- PDR Topluluğu
- Psikoloji Topluluğu
- Renklerin Dansı Topluluğu
- Sağlık Topluluğu
- Senatus Topluluğu
- Sinema Televizyon Topluluğu
- Sosyoloji Topluluğu
- Spor Topluluğu
- Stratejik D. Münazara Topluluğu
- Taraftar Topluluğu
- Tiyatro Topluluğu
- IEEE Topluluğu
- Tik Topluluğu
- Toplumda Farkındalık Topluluğu
- Uluslararası İlişkiler Topluluğu
- Uzay ve Havacılık Topluluğu
- Yeniler Topluluğu
HASAN KALYONCU ÜNİVESİTESİ KAMPÜS HAYATI
Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin kampüs yaşamı ile ilgili üniversite adaylarına verdiği bilgiler şu şekildedir:
Kütüphane
HKÜ Mütercim Asım Kütüphanesi, dünyanın ve ülkemizin önde gelen yayınevlerine ait basılı kitap ve dergilerinin yanı sıra; e-veritabanları, e-kitaplar, e-dergiler ve multimedya kaynakları ile zengin bir koleksiyona sahiptir.
"Kütüphane Otomasyonu" sayesinde entegre kütüphane web sayfası ile internet üzerinden, Çevrimiçi Kütüphane Kataloğu ile e-veritabanlarına erişim sağlanabilmektedir.
Etkinlikler
Öğrencilerine sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel değerler kazandırmayı hedefleyen Hasan Kalyoncu Üniversitesi, "Sadece Derslere Girmekle Üniversiteli Olunmaz" mottosu ile her yıl iki yüzün üzerinde sosyal ve kültürel etkinliğe imza atıyor.
Öğrenci Toplulukları
Üniversitemizde öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını mesleki, bilimsel, sosyal, kültürel ve eğlenceli etkinliklerle değerlendirebilmeleri amacıyla birçok öğrenci kulübü bulunmaktadır. Böylece HKÜ'lüler ilgi duydukları her alanda faal olmakta, yeni projeler geliştirebilen, kendine güvenen, yeteneklerini kullanabilen bireyler olarak diplomalarını almaktadır.
Spor Olanakları
Hasan Kalyoncu Üniversitesi; yetiştirmekte olduğu öğrencilerin sportif gelişmelerine katkı sağlamak, dinlenme ve ders dışı zamanlarını değerlendirme gibi sosyal gereksinimlerini karşılamak ve öğrencilerin bir araya gelerek organize hareket etmesini sağlamak amacıyla kendilerine her türlü imkanı sunmaktadır.
Yurt
Kampüs içerisinde KYK tarafından işletilen 1030 kişilik kız/ erkek modern öğrenci yurtları bulunmaktadır.
Yurdumuzda 24 saat sıcak su, kahvaltı ve akşam yemeği, kuaför, internet salonu, çamaşırhane, okuma salonu, kantin, dinlenme salonu, kondisyon salonu gibi sportif ve kültürel ihtiyaçlara cevap verecek birimler bulunmaktadır. Bunun dışında kampüse yakın özel yurt alternatifleri de mevcuttur.
Yemekhane
HKÜ Yemekhanesi; akademik / idari personel ve öğrencilerine gastronomi kentine yakışır lezzetleriyle uygun bir biçimde hizmet vermektedir. Zengin mutfak kültürü ve yemek çeşitliliği ile herkesin damak tadına uygun hizmet veren Yemekhane; personel, mutfak ve restoran alanında ki hijyene ayrıca özen göstermektedir. HKÜ Yemekhanesinin günlük menüsü ise "obs.hku.edu.tr" adresinden takip edilebilmektedir.
Öğrenci Merkezleri
Geniş ve ferah bir kampüse sahip olan Üniversitemizde; öğrencilerin barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri öğrenci merkezleri bulunmaktadır. Restoran, market, kırtasiye, kitap mağazaları, sessiz kitap okuma salonu, teras ve kafelerin yer aldığı öğrenci merkezleri, öğrencilere ders dışı zamanlarını değerlendirebileceği modern yaşam alanı sunmaktadır.