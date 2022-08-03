Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kampüs Hayatı
Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsü hakkında tercih öncesi bilgi sahibi olmak isteyen, Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüs olanaklarını merak eden üniversite adayları için Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüs kampüs hayatı hakkında bilgiler haberimizde...
Üniversite kampüs hayatı her üniversite adayı öğrenci gibi merak edilmekte. Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsü hakkında tercih öncesi bilgi sahibi olmak isteyen, Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüs olanaklarını merak eden üniversite adayları için Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüs kampüs hayatı ve bilgiler...
HASAN KALYONCU ÜNİVESİTESİ KAMPÜS HAYATI
Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin kampüs yaşamı ile ilgili üniversite adaylarına verdiği bilgiler şu şekildedir:
Kütüphane
HKÜ Mütercim Asım Kütüphanesi, dünyanın ve ülkemizin önde gelen yayınevlerine ait basılı kitap ve dergilerinin yanı sıra; e-veritabanları, e-kitaplar, e-dergiler ve multimedya kaynakları ile zengin bir koleksiyona sahiptir.
"Kütüphane Otomasyonu" sayesinde entegre kütüphane web sayfası ile internet üzerinden, Çevrimiçi Kütüphane Kataloğu ile e-veritabanlarına erişim sağlanabilmektedir.
Etkinlikler
Öğrencilerine sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel değerler kazandırmayı hedefleyen Hasan Kalyoncu Üniversitesi, "Sadece Derslere Girmekle Üniversiteli Olunmaz" mottosu ile her yıl iki yüzün üzerinde sosyal ve kültürel etkinliğe imza atıyor.
Öğrenci Toplulukları
Üniversitemizde öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını mesleki, bilimsel, sosyal, kültürel ve eğlenceli etkinliklerle değerlendirebilmeleri amacıyla birçok öğrenci kulübü bulunmaktadır. Böylece HKÜ'lüler ilgi duydukları her alanda faal olmakta, yeni projeler geliştirebilen, kendine güvenen, yeteneklerini kullanabilen bireyler olarak diplomalarını almaktadır.
Spor Olanakları
Hasan Kalyoncu Üniversitesi; yetiştirmekte olduğu öğrencilerin sportif gelişmelerine katkı sağlamak, dinlenme ve ders dışı zamanlarını değerlendirme gibi sosyal gereksinimlerini karşılamak ve öğrencilerin bir araya gelerek organize hareket etmesini sağlamak amacıyla kendilerine her türlü imkanı sunmaktadır.
Yurt
Kampüs içerisinde KYK tarafından işletilen 1030 kişilik kız/ erkek modern öğrenci yurtları bulunmaktadır.
Yurdumuzda 24 saat sıcak su, kahvaltı ve akşam yemeği, kuaför, internet salonu, çamaşırhane, okuma salonu, kantin, dinlenme salonu, kondisyon salonu gibi sportif ve kültürel ihtiyaçlara cevap verecek birimler bulunmaktadır. Bunun dışında kampüse yakın özel yurt alternatifleri de mevcuttur.
Yemekhane
HKÜ Yemekhanesi; akademik / idari personel ve öğrencilerine gastronomi kentine yakışır lezzetleriyle uygun bir biçimde hizmet vermektedir. Zengin mutfak kültürü ve yemek çeşitliliği ile herkesin damak tadına uygun hizmet veren Yemekhane; personel, mutfak ve restoran alanında ki hijyene ayrıca özen göstermektedir. HKÜ Yemekhanesinin günlük menüsü ise "obs.hku.edu.tr" adresinden takip edilebilmektedir.
Öğrenci Merkezleri
Geniş ve ferah bir kampüse sahip olan Üniversitemizde; öğrencilerin barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri öğrenci merkezleri bulunmaktadır. Restoran, market, kırtasiye, kitap mağazaları, sessiz kitap okuma salonu, teras ve kafelerin yer aldığı öğrenci merkezleri, öğrencilere ders dışı zamanlarını değerlendirebileceği modern yaşam alanı sunmaktadır.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hukuk (%25 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli))
- Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)(Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
- İktisat (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İktisat (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Makine Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Mimarlık (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu) (Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)
- Psikoloji (%25 İndirimli)(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Psikoloji (Ücretli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)
- Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)