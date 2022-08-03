Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kampüs Hayatı

Üniversite kampüs hayatı her üniversite adayı öğrenci gibi merak edilmekte. Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüsü hakkında tercih öncesi bilgi sahibi olmak isteyen, Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüs olanaklarını merak eden üniversite adayları için Hasan Kalyoncu Üniversitesi kampüs kampüs hayatı ve bilgiler...

HASAN KALYONCU ÜNİVESİTESİ KAMPÜS HAYATI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin kampüs yaşamı ile ilgili üniversite adaylarına verdiği bilgiler şu şekildedir:

Kütüphane

HKÜ Mütercim Asım Kütüphanesi, dünyanın ve ülkemizin önde gelen yayınevlerine ait basılı kitap ve dergilerinin yanı sıra; e-veritabanları, e-kitaplar, e-dergiler ve multimedya kaynakları ile zengin bir koleksiyona sahiptir.

"Kütüphane Otomasyonu" sayesinde entegre kütüphane web sayfası ile internet üzerinden, Çevrimiçi Kütüphane Kataloğu ile e-veritabanlarına erişim sağlanabilmektedir.

Etkinlikler

Öğrencilerine sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel değerler kazandırmayı hedefleyen Hasan Kalyoncu Üniversitesi, "Sadece Derslere Girmekle Üniversiteli Olunmaz" mottosu ile her yıl iki yüzün üzerinde sosyal ve kültürel etkinliğe imza atıyor.

Öğrenci Toplulukları

Üniversitemizde öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını mesleki, bilimsel, sosyal, kültürel ve eğlenceli etkinliklerle değerlendirebilmeleri amacıyla birçok öğrenci kulübü bulunmaktadır. Böylece HKÜ'lüler ilgi duydukları her alanda faal olmakta, yeni projeler geliştirebilen, kendine güvenen, yeteneklerini kullanabilen bireyler olarak diplomalarını almaktadır.

Spor Olanakları

Hasan Kalyoncu Üniversitesi; yetiştirmekte olduğu öğrencilerin sportif gelişmelerine katkı sağlamak, dinlenme ve ders dışı zamanlarını değerlendirme gibi sosyal gereksinimlerini karşılamak ve öğrencilerin bir araya gelerek organize hareket etmesini sağlamak amacıyla kendilerine her türlü imkanı sunmaktadır.

Yurt

Kampüs içerisinde KYK tarafından işletilen 1030 kişilik kız/ erkek modern öğrenci yurtları bulunmaktadır.

Yurdumuzda 24 saat sıcak su, kahvaltı ve akşam yemeği, kuaför, internet salonu, çamaşırhane, okuma salonu, kantin, dinlenme salonu, kondisyon salonu gibi sportif ve kültürel ihtiyaçlara cevap verecek birimler bulunmaktadır. Bunun dışında kampüse yakın özel yurt alternatifleri de mevcuttur.

Yemekhane

HKÜ Yemekhanesi; akademik / idari personel ve öğrencilerine gastronomi kentine yakışır lezzetleriyle uygun bir biçimde hizmet vermektedir. Zengin mutfak kültürü ve yemek çeşitliliği ile herkesin damak tadına uygun hizmet veren Yemekhane; personel, mutfak ve restoran alanında ki hijyene ayrıca özen göstermektedir. HKÜ Yemekhanesinin günlük menüsü ise "obs.hku.edu.tr" adresinden takip edilebilmektedir.

Öğrenci Merkezleri

Geniş ve ferah bir kampüse sahip olan Üniversitemizde; öğrencilerin barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri öğrenci merkezleri bulunmaktadır. Restoran, market, kırtasiye, kitap mağazaları, sessiz kitap okuma salonu, teras ve kafelerin yer aldığı öğrenci merkezleri, öğrencilere ders dışı zamanlarını değerlendirebileceği modern yaşam alanı sunmaktadır.



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