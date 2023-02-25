Hasan Kalyoncu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hasan Kalyoncu'nun hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Hasan Kalyoncu geliyor. Peki, Hasan Kalyoncu kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği ne, hangi üniversite mezunu, evli mi? Hasan Kalyoncu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Hasan Kalyoncu'nun hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Hasan Kalyoncu kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, uzmanlık alanı nedir, Hasan Kalyoncu profesör mü, hangi üniversite mezunudur? İşte detaylar...
HASAN KALYONCU KİMDİR?
Hasan Kalyoncu (d. 23 Ekim 1969, Araklı, Trabzon), iş insanı, siyasetçi ve 27. dönem MHP milletvekilidir.
Hasan Kalyoncu 23 Ekim 1969 tarihinde Trabzon, Araklı'da doğdu. ilk, orta ve lise eğitimini Trabzon'da tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği bölümünden mezun olarak yükseköğrenimini tamamladı.
2018 Türkiye genel seçimlerinde TBMM 27. dönem MHP İzmir milletvekili olarak seçildi ve görevine devam etmektedir.