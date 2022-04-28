Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?

Hasan Kaçan kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hasan Kaçan filmleri, dizileri araştırılıyor. AROG filminde başarılı bir performans sergileyen oyuncu, bir dönem köşe yazarlığı da yaptı. TRT 1'in çeşitli projelerinde yer aldı. Hasan Kaçan hayatı, biyografisi haberimizde.

HASAN KAÇAN KİMDİR?

Oyuncu Kaçan, 10 Aralık 1957 yılında İncesu, Kayseri'de dünyaya geldi. Karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı olarak bilinen Hasan Kaçan, küçük yaşlarda ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Ortaokul döneminde Oğuz Aral ile yolları kesişince hayatı farklı seyretmeye başladı.

GIRGIR DERGİSİNDE ÇİZDİ

Mizahını 15 yıl boyunca Gırgır dergisinde yaşattı. Gırgır'dan sonra da çeşitli dergi ve gazetelerde karikatürleriyle yer buldu. Ardından oyunculuğa yönelerek dizi ve filmlerde oynadı. Gırgır döneminde çizdiği Eşşek Herif ile Conk en sevilen çalışmalarındandır. Öte yandan 90'lı yıllarda köşe yazarlığı da yürüttü.

EKMEK TEKNESİ DİZİSİNİN SENARYOSUNU KALEME ALDI

Ekmek Teknesi dizisinde Heredot Cevdet olarak izleyen karşısına çıkan Kaçan, aynı zamanda dizinin senaristliğini de yürüttü. Eşref Saati disinde de Kaptan Küstü karakteri ile ekrana geldi, AROG'da oynadı.

Keskin Ustura adlı bir mizah dergisi çıkaran Hasan Kaçan, Pana Film'in 4 Ağustos 2011 tarihine kadar yapımcı ortakları arasında bulundu. TRT 1'de yayınlanan Halil İbrahim Sofrası adlı dizide Berber Ali rolünü canlandırdı. Leyla ile Mecnun dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. TRT 1'de Gönül Hırsızı adlı dizide Emekli kaptan pilot Nadir rolünü canlandırdı. Sinemaya uyarlanan Ağır Roman'da kitabın yazarının ağabeyi Metin Kaçan'ı canlandırdı. Zaman Matinesi adlı programın sunuculuğunu yürütüyor.

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