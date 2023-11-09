Hasan İpek kimdir? Hasan İpek kimdir? Hasan İpek kaç yaşında, nereli? Hasan İpek hayatı ve biyografisi!

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HASAN İPEK KİMDİR?

Hasan İpek, 1959 yılında Karabük'te doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1982 yılında mezun olmuştur. Kaymakamlık kariyerine İnebolu, Cide, Koyulhisar, Aralık ilçelerinde başlamış ve İzmir, Kütahya ve Burdur illerinde vali yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Eğitim hayatına İngiltere'de geçici olarak devam etmiş, NATO uzmanlığı ve Japonya'da afet yönetimi eğitimleri almıştır.

1999 Marmara ve Düzce depremlerinde İçişleri Bakanlığı Kriz Merkezi başkanlığı görevini üstlenmiş ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı yapmıştır. 2003-2010 yılları arasında Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın kurucu başkanlığını üstlenmiştir. Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptıktan sonra Bayburt, Şırnak ve Sinop Valilikleri gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Evli ve 3 çocuk babası olan Hasan İpek, 10 Eylül 2016 tarihine kadar Merkez Valiliği görevini sürdürmüş, ardından 7 Eylül 2016 tarihinde Sinop Valiliği'ne atanmıştır.