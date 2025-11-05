Hasan İmamoğlu'na yurt dışına çıkma yasağı mı geldi? Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na yurt dışına çıkma yasağı neden geldi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, son günlerde yürütülen soruşturma kapsamında gündeme geldi. İBB'ye yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" iddiaları çerçevesinde şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Hasan İmamoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Peki, Hasan İmamoğlu'na yurt dışına çıkma yasağı mı geldi, neden getirildi? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

HASAN İMAMOĞLU KİMDİR?

Hasan İmamoğlu, 1948 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli Köyü'nde dünyaya gelmiştir. Karadeniz'in köklü ailelerinden birine mensup olan İmamoğlu, genç yaşlardan itibaren ticaretle ilgilenmiş ve girişimci kimliğiyle tanınmıştır. 1980'li yıllarda ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Hasan İmamoğlu, burada inşaat, akaryakıt ve otomotiv sektörlerinde faaliyet göstererek iş dünyasında saygın bir yer edinmiştir.

Siyasete doğrudan katılmamış olsa da, oğlu Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kariyerinde önemli bir rol model olmuştur. Çalışkanlığı, iş disiplini ve Karadeniz kültürüne bağlılığıyla bilinen Hasan İmamoğlu, ailesinin ekonomik ve sosyal temelini güçlendiren bir isim olarak öne çıkar. 77 yaşındaki Hasan İmamoğlu, halen aile şirketlerinin çeşitli projelerinde danışmanlık düzeyinde etkinliğini sürdürmektedir.

HASAN İMAMOĞLU'NA YURT DIŞINA ÇIKMA YASAĞI MI GETİRİLDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, babası Hasan İmamoğlu da "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılan isimler arasında yer aldı.

Soruşturmayı yürüten Sulh Ceza Hakimliği, Hasan İmamoğlu hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararı verdi. Bu karar, dosya üzerinden değerlendirilerek alındı. İmamoğlu'nun ifadesinin ise oğlu Selim İmamoğlu ile birlikte emniyette alınması bekleniyor.

HASAN İMAMOĞLU'NA YURT DIŞINA ÇIKMA YASAĞI NEDEN GETİRİLDİ?

Hasan İmamoğlu'na getirilen yurt dışı yasağı, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında alınmıştır. Savcılık tarafından hazırlanan dosyada, "rüşvet" ve "suç gelirlerini aklama" iddiaları çerçevesinde bazı finansal işlemlerin incelenmesi istenmiştir.

Henüz kesin bir suçlama yöneltilmiş olmasa da, savcılık tarafından delillerin toplanması ve olası kaçış riskinin önlenmesi amacıyla bu tedbir uygulanmıştır. Soruşturma şu anda devam etmekte olup, Hasan İmamoğlu'nun ifadesinin ardından sürecin seyrine ilişkin yeni gelişmeler beklenmektedir.

HASAN İMAMOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Hasan İmamoğlu, uzun yıllardır inşaat, gayrimenkul, akaryakıt ve otomotiv sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 1980'lerde İstanbul'a taşındıktan sonra aile şirketleri aracılığıyla konut projeleri, arsa yatırımları ve gayrimenkul geliştirme alanlarında önemli çalışmalar yürütmüştür.

Ayrıca ticari mülk yatırımları ve proje danışmanlığı gibi alanlarda da aktif olmuştur. Siyasetten uzak, tamamen iş dünyasına odaklı bir yaşam sürdüren Hasan İmamoğlu, ailesinin ekonomik istikrarını sağlamış ve oğlunun siyasete yönelmesinde güçlü bir destek unsuru olmuştur.

Bugün hâlâ iş dünyasındaki deneyimini sürdürmekte, aile şirketlerinin stratejik planlamasında söz sahibi olmaktadır.