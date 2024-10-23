İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıda şehit sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, üç kişinin ise taburcu edildiğini söyledi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist öldürüldü. Peki, Hasan Hüseyin Canmaz kimdir? Şehit TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canmaz kaç yaşında, nereli?

ŞEHİT HASAN HÜSEYİN CANMAZ NERELİ?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a, saat 15.26'da terör saldırısı gerçekleştirildi.

Bir taksiyle gelen 2 terörist, araçtan iner inmez, çevredeki sivillere ateş ederek, tesise yöneldi. Bu sırada şiddetli patlama duyuldu.

Saldırı ile birlikte TUSAŞ içinden de patlama ve silah sesleri duyuldu. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk patlamanın ardından silah sesleri ve patlamalar devam etti.

Saldırıdan hemen sonra Jandarma özel harekat tesise gelerek geniş çaplı operasyon başlattı.

Saldırıda şehit düşen Hasan Hüseyin Canmaz hakkında bilgiler paylaşılınca sayfamıza yayınlanacaktır.