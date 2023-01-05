Hasan Ferit Gedik kimdir? Neden ve ne zaman öldü? Hasan Ferit Gedik nasıl öldü?

Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Hasan Ferit Gedik hakkında Hasan Ferit Gedik kim merak ediliyor. Peki, Hasan Ferit Gedik kimdir? Hasan Ferit Gedik neden, nasıl öldü, kim öldürdü? Hasan Ferit Gedik davası nedir? merak edildi. İşte, Hasan Ferit Gedik ne zaman öldü?

Hasan Ferit Gedik kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Hasan Ferit Gedik hakkında Hasan Ferit Gedik kim merak ediliyor. Peki, Hasan Ferit Gedik kimdir? Hasan Ferit Gedik neden, nasıl öldü, kim öldürdü? Hasan Ferit Gedik davası nedir? merak edildi. İşte, Hasan Ferit Gedik ne zaman öldü? İşte detaylar...

HASAN FERİT GEDİK KİMDİR?

Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde 30 Eylül 2013'te gösteri yapan gruba silahla ateş açılması sonucu, Hasan Ferit Gedik hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, 10'u tutuklu 35 şüphelinin 11 ile 269 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmaları istenmişti.

HASAN FERİT GEDİK'İN CENAZESİ

Gedik'in cenazesi, Gazi Mahallesi'nde cenaze aracından indirilerek, Gazi Mezarlığı'na kadar omuzlarda taşındı. Grup, bu sırada yasa dışı örgüt lehine slogan attı. Cenaze törenine katılanlardan bazılarının Gedik'in fotoğraflarını, kimilerinin ise kızıl bayrak taşıdığı görüldü.

Törene, cinayet suçundan hükümlü olan baba İbrahim Gedik de katıldı. Cezaevi aracıyla, kelepçesiz olarak mezarlık önüne getirilen baba Gedik'in yanında sivil görevliler yer aldı.

İbrahim Gedik, mezarlık girişinde oğlunun cenazesinin bulunduğu tabuta omuz verdi.

Cenaze, sloganlar ve alkışlar eşliğinde mezarlığa alındı. Defin sırasında basın mensuplarının mezarlığa girmesine izin verilmedi.