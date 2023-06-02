Hasan Çilez yemin etti mi? Hasan Çilez kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasan Çilez hayatı ve biyografisi!

Hasan Çilez yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Hasan Çilez yemin etti mi? merak ediliyor. Meclis yemin töreni bugün gerçekleşiyor. Hasan Çilez yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Hasan Çilez yemin etti mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Hasan Çilez yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Hasan Çilez kimdir?

İYİ Partili Ayyüce Türkeş yemin etti, alkışlayanlardan biri de ağabeyi AK Partili vekil Tuğrul Türkeş oldu

TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. Hasan Çilez yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Hasan Çilez yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Hasan Çilez kimdir? soruları araştırılıyor. Detaylar haberimizdedir…

HASAN ÇİLEZ YEMİN ETTİ Mİ?

28. Dönem yasama yılı yeminleri henüz devam ediyor. Milletvekilleri illerin alfabetik sıralamasına göre yemin etmektedirler. AK PARTİ Amasya Milletvekili Hasan Çilez yemin etti.

HASAN ÇİLEZ KİMDİR?

Hasan Çilez kimdir? Hasan Çilez kaç yılında hangi ilde doğdu, hangi okullarda okudu? 28. Dönem AK Parti Amasya milletvekili olan Hasan Çilez, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesidir.

Hasan Çilez 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Adalet ve Kalkınma Partisi Amasya Bölgesi, 2'nci sıradan millet vekili adayıdır. 1974 yılında Merzifon'da doğdu. 1996 Atatürk Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu, inşaat sektöründe ticaret yapıyor. Evli ve iki çocuk babası.