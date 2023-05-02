Hasan Cemal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Hasan Cemal'in hayatı ve biyografisi!

Gazeteci ve yazar Hasan Cemal'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Hasan Cemal kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, hangi partili, evli mi? Hasan Cemal ile ilgili bilgiler haberimizde...

Vatandaşlar tarafından merak edilen kişiler arasında Hasan Cemal geliyor. Peki, Hasan Cemalkimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Hasan Cemal'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

HASAN CEMAL KİMDİR?

Hasan Cemal, (d. 1944, İstanbul), Türk gazeteci ve yazardır.

Hayatı

Hasan Cemal'in anneannesi tarafından Müslüman Gürcü, dedesi Gabardey Çerkesleri'nden, dedesi Cemal Paşa Midilli doğumlu, babaannesi ise Serezli'dir.

İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin en önemli şahsiyetlerinden olan Cemal Paşa'nın torunu olan Hasan Cemal, 1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Gazeteciliğe 1969 yılında Ankara'da haftalık Devrim dergisinde başladı. Yeni Ortam dergisi, Anka Haber Ajansı ve Günaydın gazetesinde çalıştıktan sonra 1973 yılında Cumhuriyet gazetesine girdi. 1979 senesinde gazetenin Ankara temsilcisi, 198'den 1992'ye kadar da genel yayın yönetmeni oldu. 1992 yılında Sabah gazetesine geçti ve 1998 yılına kadar gazetenin baş yazarlığını yaptı. Milliyet gazetesinde haftada altı gün iç ve dış politika yazıları yazdı. Nokta dergisi 1989 Doruktakiler ve Gazeteciler Cemiyeti Fıkra Ödülü'nü kazandı. Genel yayın yönetmenliğini yaptığı Cumhuriyet gazetesi 1986'da Sedat Simavi Ödülü'nü kazanarak yılın gazetesi seçildi. 2013 yılında yazdığı yazılarından dolayı Milliyet gazetesindeki işine son verildi.

Hasan Cemal, P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu'nun kurucusu ve başkanıdır. Köşe yazılarına 2013'ten beri T24'te devam ediyor.

Özel hayatı

Hasan Cemal ilk evliliğini Necla Aksoy, ikinci evliliğini ise Ayşe Sözeri ile yaptı. İki evliliğinde toplam iki çocuk babasıdır.

Eserleri