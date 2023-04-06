14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere Yeşil Sol Parti olarak gireceğini duyuran Halkların Demokratik Partisi (HDP), gazeteci Hasan Cemal'e milletvekili adaylığı teklifi yaptı. Peki, Hasan Cemal hangi partiden aday oldu? Gazeteci Hasan Cemal hangi partiden milletvekili adayı oluyor?

Gazeteci Hasan Cemal, ona gelen milletvekili teklifini kabul etmesi ile gündemde Hasan Cemal hangi partiden aday oldu? Sorusu yer aldı. Birçok kişi Hasan Cemal'in hangi partiden milletvekili adayı olduğunu merak etmekte. Peki, Hasan Cemal hangi partiden aday oldu? Gazeteci Hasan Cemal hangi partiden milletvekili adayı oluyor?

HASAN CEMAL HANGİ PARTİDEN ADAY OLDU?

Hasan Cemal'in ardından gazeteci-yazar Cengiz Çandar da 14 Mayıs seçimleri için Yeşil Sol Parti'den gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul etti. Çandar, teklifin kendisini onurlandırdığını belirtirken, "Ömrümün yarısından çoğunu Türkler ve Kürtlerin eşit ve özgür birlikteliği ve Kürt sorununun barışçı çözümü için harcadım. Demokratik Türkiye amacımızdır. Birlikte başaracağız" dedi.