Hasan Cemal aday mı? 2023 Hasan Cemal milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Hasan Cemal aday mı? 2023 Hasan Cemal milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Hasan Cemal aday mı? 2023 Hasan Cemal milletvekili adayı mı? İşte detaylar...