Hasan Can Kaya filmi ne zaman çıkıyor? Konuşanlar Hasan Can Kaya filminin adı ne, oyuncuları kim?

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programıyla büyük bir reyting başarısı yakalayan Hasan Can Kaya, bu sefer de romantik komedi filmi ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Konuşanlar Hasan Can Kaya filminin adı ne, oyuncuları kim? Hasan Can Kaya filmi ne zaman vizyona girecek?

HASAN CAN KAYA FILMI NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Konuşanlar programıyla büyük bir hayran kitlesi yakalayan, ardından da bu başarısını ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın dijital platformu olan Exxen'e taşıyan Hasan Can Kaya, kariyerindeki yükselişini sürdürüyor.

Ünlü komedyenin 20 Ocak 2023'te romantik komedi filmi ile sevenlerinin karşısına çıkacağı öğrenildi.

KONUŞANLAR HASAN CAN KAYA FİLMİNİN ADI NE?

Hasan Can Kaya, bu sefer de romantik komedi filmi ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Henüz ismi belli olmayan filmin adındaha sonra açıklanacak.

KONUŞANLAR HASAN CAN KAYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kaya'nın filmiyle ilgili bazı detaylar belli oldu ancak hala belirsizliğini koruyan detaylar var. Buna göre filmin başrolü için ünlü bir kadın oyuncu ile anlaşıldığı belirtildi ancak kadının oyuncunun ismi henüz açıklanmadı. Filmin adı da önümüzdeki haftalarda duyurulacak.

Diğer yandan, filmin Nulook Yapım ve Hack Creative yapım ortaklığında vizyona gireceği öğrenildi.

