Gezginlerin sıklıkla ziyaret ettiği, şelalesinde piknik yaptığı ve aileler uğrak noktası olan Hasan Boğuldu şelalesi çok araştırılıyor. Peki, Hasan Boğuldu nerede, nasıl gidilir? Hasan Boğuldu şelalesi hikayesi nedir? Hasan Boğuldu filmi nerede çekildi?

Kazdağları Türkiye'de görenleri kendine hayran bırakan doğal güzelliklerinden sadece birisidir. Hasan Boğuldu şelalesi de Kazdağlarında bulunuyor ve ziyaret ediliyor. Peki, Hasan Boğuldu nerede, nasıl gidilir? Hasan Boğuldu şelalesi hikayesi nedir? Hasan Boğuldu filmi nerede çekildi?

HASAN BOĞULDU NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Hasan Boğuldu şelalesi görenleri kendine hayran bırakıyor. Soğuk suyu ve sakin ortamı özellikle ailelerin listesinde bir numaraya taşıyor. Millî parka Edremit'ten veya Altınoluk'tan araçla gidilebilir.

HASAN BOĞULDU ŞELALESİ HİKAYESİ

Hasan Boğuldu Göleti, etkileyici bir efsaneden adını almıştır. Bu efsanenin hüzünlü bir hikayesi olduğu görülmektedir. Hasan Boğuldu Göleti'nin hikayesi, birçok aşk hikayesi gibi sonunda ayrılıkla biten iki genç arasındaki büyük sevgiyi anlatır.

Hikayeye göre Emine, bir aşiret kızıdır ve Hasan ile pazar yerinde alışveriş sırasında tanışır. Hasan, köylü bir gençken Emine ile birbirlerine aşık olurlar. Evlenmek istediklerinde ise Emine'nin babası bu evliliğe olumlu bakmaz.

Evlenebilmek için Emine'nin babası, Hasan'dan 40 okkalık bir tuz çuvalını sırtında taşımasını ister. Hasan, bu tuz çuvalını taşımakta zorluk çeker. Hem tuz çuvalını taşımak hem de sırtında açılan yaralarla mücadele etmek zorunda kalır. Bu görevi başaramayacağını anladığında ise artık ayakta duracak gücü kalmaz.

Hasan yere düşer ve kalkamaz duruma gelir. Emine'ye kaçmayı teklif eder, ancak Emine bunu kabul etmeyerek aralarında bir ayrılığın yaşanmasına neden olur. Emine, Hasan'ı orada bırakıp geri döner. Ancak bir süre sonra pişmanlık duyar ve geri gelmeye çalışırken çıkan fırtınadan dolayı bunu başaramaz.

Fırtına geçtikten sonra gün ağardığında Hasan'ın yanına gitmek isteyen Emine, gittiği yerde onu göremez. Etrafı aramaya başladığında gölette Hasan'ın gömleğini bulur. Ardından, kendisine verdiği yazmayı bulur ve üzüntüsünden dolayı kendisini ağaca asar. O ağaç, göletin yanındaki çınar ağacı olarak halk tarafından günümüze kadar anlatılmaktadır.

Gölet, Hasan'ın burada boğulması nedeniyle Hasan Boğuldu olarak adlandırılırken, yanındaki çınar ağacına Emine Çınarı adı verilerek bu aşıkların acıklı hikayesini anlatmaktadır.

Bu hikaye, geçmişten bugüne ağızdan ağıza aktarılırken efsane haline gelmiştir. Doğal güzellikleriyle göz kamaştıran bu milli park içerisinde bulunan gölet ve çınarın hikayesi günümüzde bile dinleyenleri etkileme gücüne sahiptir.

HASAN BOĞULDU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1990 yapımı Hasan Boğuldu filmi, Kazdağlarının eteklerinde bulunan birbirinden etkileyici doğal güzelliklerden bir tanesi de Balıkesir Edremit'te yer alan Hasan Boğuldu göletidir.