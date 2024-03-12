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Hasan Bilen kimdir? Zafer Partisi Antalya- Muratpaşa Belediye Başkan adayı Hasan Bilen kimdir?

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Hasan Bilen kimdir? Zafer Partisi Antalya- Muratpaşa Belediye Başkan adayı Hasan Bilen kimdir? Zafer Partisi'nin Antalya'nın Muratpaşa ilçesi için belediye başkan adayı olan Hasan Bilen'in kim olduğu merak konusu oldu. Hasan Bilen'in biyografisi ve politik geçmişi hakkında detaylar araştırılıyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da düzenlenen bir basın toplantısında partisinin Belediye Başkan adaylarını açıklamıştı. Özdağ, Antalya- Muratpaşa Belediye Başkan adayının Hasan Bilen olacağını duyurdu. Peki, Hasan Bilen kimdir? Zafer Partisi Antalya- Muratpaşa Belediye Başkan adayı Hasan Bilen kimdir?

HASAN BİLEN KİMDİR?

Hasan Bilen, Zafer Partisi'nin Antalya- Muratpaşa Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Zafer Partisi Gündem Yaşam Politika Haberler

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