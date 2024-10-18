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Hasan Basri Gök kim? Hemşire Hasan Basri Gök hangi hastanede çalışıyor?

Hasan Basri Gök kim? Hemşire Hasan Basri Gök hangi hastanede çalışıyor?
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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan çete hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlanmıştı. Hasan Basri Gök kim? Hemşire ÇHasan Basri Gök hangi hastanede çalışıyor?

Yenidoğan Çetesi'nin vicdansız üyelerinin etkin pişmanlıktan faydalanmak istediği ortaya çıktı. Şüphelilerden hemşire Hakan Doğukan Taşcı ve Hasan Basri Gök, doktor yerine görev yaparak usulsüz ilaç satışı yaptıklarını ve bebeklerin canını tehlikeye attıklarını itiraf ederken aralarında geçen 'gebert onu' içerikli konuşma hakkında ise yaptıkları açıklama ise bir kez daha kahretti. Peki, Hasan Basri Gök kim? Hemşire ÇHasan Basri Gök hangi hastanede çalışıyor?

HASAN BASRİ GÖKKİM?

Şüpheli hemşire Hasan Basri Gök de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyerek yaşanılan skandallar zincirini anlattı. Gök, "Yoğun bakıma gelen hasta bebeklerin basamak dereceleri ile oynanarak ve SGK'ya kesilen fazla faturadan usulsüz gelir elde etmişlerdir. Fırat Sarı kan gazı parametrelerini excel üzerinde yazdığı program ile değiştirerek istediği şekilde yazdırıp SGK'ya fatura ediyordu. Epikriz raporlarının Fırat Sarı'nın talimatları doğrultusunda ben ve diğer çalışanlar tarafından değiştirilerek tekrar düzenlendiği doğrudur. Ben yapmış olduğum tüm usulsüzlükler sebebiyle pişmanım" dedi.

Hasan Basri Gök kim? Hemşire Hasan Basri Gök hangi hastanede çalışıyor?

Bir bebeğin ölümü ile ilgili bildiklerini anlatan Gök, "Bir bebek hastaneye geldi. Geldiğinde durumu kötü değildi fakat yatışının 2 ya da 3. gününde durumu kötüleşmeye, kalp anomalisi sıkıntısı yaşamaya başladı. Fırat Sarı, bebeği kalp ameliyatı ile ilgili herhangi bir tedavi yapılamayacak, olumsuz koşullardaki Birinci International Hastanesine sevk ettiği için bebeğe hastanede herhangi bir ameliyat işlemi uygulanamadı. Hastanede bebekten sorumlu kişi Hakan Doğukan Taşcı'ydı. Hatta bebeğin ailesi ile görüşen Doğukan, kendisini doktor olarak tanıtmış ve bebeğe doktor sıfatı ile müdahale ediyordu. Bebeğe uygulanabilecek tek ilaç bir kalp ilacıydı. Hakan Doğukan bu ilacı veriyordu. Bir ara ilacı kesti. Ağır narkotik ilaç ile bebeği uyuttu. Sonrasında bebek müdahale edilmesine rağmen kalp anomalisi olduğu için günden güne morarmaya başladı ama Hakan Doğukan Taşcı verdiği ilaçlar ile bebeği yaklaşık olarak 1.5 ay kadar tuttu" dedi.

Hasan Basri Gök, Hakan Doğukan Taşcı ile arasında geçen "gebert onu" içerikli konuşma hakkında ise, "Ben bebeğin kötü durumda olduğunu bildiğim için Hakan Doğukan'a bebeğin fazla yaşamayacağını, sürekli bebeğe ilaç vererek zorla yaşatmasının bir anlam ifade etmeyeceğini, bebeğin bu hastane koşullarında vefat edeceğini söylemiştim. Kurduğum cümleler için çok pişmanım fakat kurduğum bu cümleler hastane ortamında stres altında kurduğum cümlelerdir. Kasti olarak bir cümle kurmadım" şeklinde ifade verdi.

Hasan Basri Gök ifadesinin devamında, "Fırat Sarı'nın talimatları ile epikriz raporları ile oynadım, hasta basamakları ile oynadım. Bunları değiştirerek usulsüzlük yaptım. Fakat bunlar haricinde herhangi bir bebeğin vefat etmesinde ihmali ya da kasti bir durum içerisinde kesinlikle olmadım. Hakan Doğukan Taşcı isimli şahıs ile birlikte Fırat Sarı'nın talimatları doğrultusunda hastaneden ilaç çıkartarak sattık ve bunun parasını da Fırat Sarı'ya verdik. Ben 2024 Ocak ayında artık bu usulsüzlüklere dayanamayarak bu şahsın yanından ayrıldım ve bütün bağlantımı kestim" dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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