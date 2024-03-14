Hasan Ayyıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Bigadiç Belediye Başkan adayı Hasan Ayyıldız kaç yaşında, nereli?
Hasan Ayyıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Bigadiç Belediye Başkan adayı Hasan Ayyıldız kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Balıkesir -Bigadiç Belediye Başkan adayı olan Hasan Ayyıldız hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Hasan Ayyıldız'nun kaç yaşında olduğu ve nereli oldklamıştı. Oy kullanacağınız yeri, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden veya YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Hasan Ayyıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Bigadiç Belediye Başkan adayı Hasan Ayyıldız kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
HASAN AYYILDIZ KİMDİR?
Hasan Ayyıldız, Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Bigadiç Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Bigadiç Belediye Başkan adayı Hasan Ayyıldız muhasebe uzmanıdır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.