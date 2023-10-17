Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hasan Arda Kaşıkçı izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hasan Arda Kaşıkçı kaç yaşında, nereli? Hasan Arda Kaşıkçı hayatı ve biyografisi! Hasan Arda Kaşıkçı kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Hasan Arda Kaşıkçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Hasan Arda Kaşıkçı kimdir? Hasan Arda Kaşıkçı kaç yaşında, nereli? Hasan Arda Kaşıkçı hayatı ve biyografisi!

HASAN ARDA KAŞIKÇI KİMDİR?

Hasan Arda Kaşıkçı, yaşamını Ankara'da sürdürüyor. 2012-2017 yılları arasında Avusturya'da eğitim alan Kaşıkçı'nın babasının Askeri personel olduğu ifade ediliyor..

Beşiktaş ile ilgili videolarda yorumlarıyla taraftarlarını kızdıran ancak çok da sevilen Hasan Arda Kaşıkçı,Twitch platformunda yayınlarını sürdürüyor.

Hasan Arda Kaşıkçı, diğer takımlar ve spor gündemi ile ilgili değerlendirmeleriyle sosyal medyada sık sık öne çıkan isimler arasına giriyor.