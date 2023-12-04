Hasan Arat yönetim kurulu listesi belli oldu mu, kimler var ve Beşiktaş'ın Başkanı Hasan Arat kimdir, ne iş yapıyor sorularına yanıt aranıyor. Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulu gerçekleştirildi. Bununla birlikte yönetim kurulu listesi merak ediliyor. Peki, Hasan Arat yönetim kurulu listesi belli oldu mu, kimler var? Beşiktaş'ın Başkanı Hasan Arat kimdir, ne iş yapıyor?

Hasan Arat yönetim kurulu listesi belli oldu mu, kimler var? Beşiktaş'ın Başkanı Hasan Arat kimdir, ne iş yapıyor?

Beşiktaş'ta yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Siyah-Beyazlı kulüp Ahmet Nur Çebi'nin ardından yeni başkanını seçti. Hasan Arat yönetim kurulu listesi belli oldu mu, kimler var ve Beşiktaş'ın Başkanı Hasan Arat kimdir, ne iş yapıyor merak ediliyor. Gerçekleştirilen oy sayımının ardından Hasan Arat, Serdal Adalı karşısında oyların çoğunluğunu almayı başarırken Beşiktaş'ın 35. Başkanı oldu. Hasan Arat yönetim kurulu listesi belli oldu mu, kimler var? Beşiktaş'ın Başkanı Hasan Arat kimdir, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizdedir…

HASAN ARAT KİMDİR?

Hasan Arat, 1959 yılında Adana'da doğdu. Evli ve iki çocuk babasıdır. Liseyi Haydarpaşa Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Hasan Arat, 7 yıl boyunca profesyonel basketbol oynadı. Kariyerine Adana Demir spor'da başladıktan sonra 1977'da transfer olduğu Beşiktaş'ta 5 yıl forma giydi.

HASAN ARAT YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Hasan Arat'ın listesindeki asıl yönetim kurulu üyeleri;

Hüseyin Yücel, Dr. Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Av. Altın Mimir ve Feyyaz Uçar oldu.

Ayrıca yedek yönetim kurulu üyeleri ise,

Prof.Dr. Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan yer alıyor.