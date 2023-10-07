Teknik direktör Şenol Güneş ile yolları ayırdıktan sonra seçime gitme kararı da alan Beşiktaş'ta başkanlığa ilk aday Hasan Arat'ın verdiği mesaj başkanlığa adat olduğu yönünde yorumlandı. Ahmet Nur Çebi'nin de seçimlerde yeniden aday olması bekleniyor. Hasan Arat serveti ne kadar, Hasan Arat ne iş yapıyor, mesleği ne, zengin mi?

Beşiktaş'ta başkanlık için adı geçen isimlerden Hasan Arat, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Açıklama ardından Hasan Arat'ın kariyeri ve hayatıyla ilgili araştırmalar başladı. Peki, Hasan Arat serveti ne kadar, Hasan Arat ne iş yapıyor, mesleği ne, zengin

HASAN ARAT KİMDİR?

Hasan Arat (27 Eylül 1959 doğumlu), Türk Spor Yöneticisi, iş adamı ve eski profesyonel basketbolcudur. İstanbul'un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına ev sahipliği yapma hedefinin lideriydi.

Spor

Hasan Arat, İstanbul'un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına ev sahipliği yapma hedefinin lideri olarak uluslararası üne kavuştu. Mayıs 2012'de İstanbul'un Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından Aday Şehir olarak kısa listeye alınması üzerine, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı, Teklifin liderliğine atandı. Bu, İstanbul'un Olimpiyatlara ev sahipliği yapmak için yaptığı beşinci ve en başarılı Teklifti. Paralimpik Oyunlar. 2020 Ev Sahibi Şehrin duyurusu, 7 Eylül 2013 tarihinde Buenos Aires'teki 125. IOC Oturumunda her aday şehrin sunumunun ardından yapıldı ve İstanbul, Tokyo'ya yenildi .Madrid'in daha önce elenmesinin ardından Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan son oylama turunda. Arat, İstanbul'un Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyelerine son sunumunu gerçekleştirdi ve İstanbul'un sunumunun ardından Arat şunları söyledi: "İhale, Türkiye halkını, özellikle de gençlerimizi, ülkemizin geleceği için ortak bir vizyon etrafında birleştirmiştir. Gelecek.Oylamada ne olursa olsun, bu girişim tüm milleti bir araya getirdi, genç neslimize ilham verdi ve onları meşgul etti ve Türkiye ile Olimpiyat Hareketi arasında kalıcı bir bağ kurdu."

Arat'ın İstanbul 2020 Adaylığı'ndaki liderliğinin ardından, Avrupa Olimpiyat Komitesi İcra Komitesi üyeliğine seçildi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Pazarlama Komisyonu üyeliğine atandı. Ulusal Olimpiyat Komiteleri Birliği ( ANOC) Pazarlama ve Yeni Finans Kaynakları Komisyonu. Mayıs 2014'te IOC Başkanı Thomas Bach , Arat'ın Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmak için ihale prosedürünü gözden geçirmeyi amaçlayan yeni Olimpiyat İhale Prosedürü Çalışma Grubunun dokuz üyesinden biri olacağını duyurdu.şehirlerin başvurularını daha basit ve daha çekici hale getirmek için. 25 Temmuz 2019'da Arat'ın, Krakow ve Polonya'nın Malopolska bölgesinde düzenlenecek 2023 Avrupa Oyunları'nda EOC Koordinasyon Komisyonu Başkanı olacağı açıklandı. Arat, 24 Kasım 2019 tarihinde Dünya Atletizm Konseyi Yönetim Kurulu'na katılmıştır. Arat, BIDEV'in (Basketbol Dayanışma ve Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanıdır. [18]Türk basketbolunun gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 4 Ağustos 2022'de NBA ve BIDEV, İstanbul'daki katılımcı 30 ilkokuldan 11-14 yaş arası erkek ve kız çocuklarına yönelik bir gençlik basketbol ligi olan Jr. NBA Türkiye Ligi'ni başlatmak için çok yıllı bir işbirliğine imza attıklarını duyurdu. 10 Ocak 2023'te Arat'a "sporun en iyi geleneklerinden biri olarak uluslararası ilişkilerin ve uluslar arası dostluğun güçlendirilmesine yaptığı olağanüstü katkılardan dolayı" "Altın Firavun Faresi" Özel Onur Madalyası verildi.

Basketbol

Hasan Arat 7 yıl boyunca profesyonel basketbol oynadı. Kariyerine Adana Demirspor'da başladıktan sonra 1977-1981 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde (BJK) 5 yıl forma giydi. 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün (BJK) Başkan Yardımcılığını yaptı.

İş hayatı

Arat, çok yönlü bir gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi olan Novo Invest'in Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Londra ve İstanbul merkezli bağımsız bir Kurumsal Finansman ve Birleşme ve Satın Alma danışmanlık firması olan Dome Group'un Kurucusu ve Ortağıdır ve Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Beymen'in en büyük perakende grubu.

Arat, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği, FIBA ??Holding Yönetim Kurulu üyeliği, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNTWO) Bağlı Üyeler Kurulu Başkan Yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli ticari görevlerde bulunmaktadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB) temsil eden Direktörler, ve Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu'nun (IAF) eski Başkanı ve mevcut Yürütme Konseyi ve Yönetim Kurulu üyesidir.

Arat, 1996 yılında Ekonomist Dergisi, Türkiye Milli Prodüktivite Merkezi ve Dünya Gazetesi tarafından 'Yılın İşadamı' ödülüne layık görüldü.

HASAN ARAT SERVETİ NE KADAR?

Hasan Arat'ın serveti hakkında henüz açıklama yapılmadı.