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HASAN ARAT İSTİFA MI ETTİ? BJK Başkanı Hasan Arat neden istifa etti?

HASAN ARAT İSTİFA MI ETTİ? BJK Başkanı Hasan Arat neden istifa etti?
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Hasan Arat istifa mı etti? BJK Başkanı Hasan Arat'ın istifa etti mi ve Hasan Arat neden istifa etti soruları gündemde. Hasan Arat kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Peki, Hasan Arat istifa mı etti? BJK Başkanı Hasan Arat neden istifa etti?

Hasan Arat istifa mı etti? BJK Başkanı Hasan Arat neden istifa etti? Süper Lig'de oynadığı son maçta Göztepe'ye 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yolların ayrılmasının ardından başkan Hasan Arat da istifa etti. Peki, BJK Başkanı Hasan Arat neden istifa etti? Detaylar haberimizdedir...

HASAN ARAT İSTİFA MI ETTİ?

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son maçta Göztepe'ye 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Samet Aybaba ve Brad Friedel ile yolların ayrılmasının ardından başkan Hasan Arat istifa etti.

HASAN ARAT İSTİFA MI ETTİ? BJK Başkanı Hasan Arat neden istifa etti?Hasan Arat

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel'la yollar dün gece ayrılmıştı.

Beşiktaş, KAP: "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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