Hasan Arat'ın şöförü ne yaptı? Hasan Arat'ın şöförü Sezgin Günler kimdir? Sezgin Günler gözaltına alındı mı?

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından akılalmaz bir olay yaşandı. Siyah-beyazlıların başkanı Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Gülnar, spor muhabiri Emre Kaplan'ın karşılaşma sonrası yaptığı paylaşıma sinirlenerek Kaplan'ın burnunu kırdı. Emre Kaplan, olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hasan Arat'ın şöförü ne yaptı? Hasan Arat'ın şöförü Sezgin Günler kimdir?

HASAN ARAT'IN ŞÖFÖRÜ NE YAPTI?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbinin ardından skandal bir olay yaşandı.Karşılaşmanın ardından spor muhabiri Emre Kaplan kişiselX' hesabından bir paylaşım yaptı. Beşiktaş kafilesinden Hasan Arat'ın şoförü olarak bilinen Sezgin Gülnar, bu paylaşım nedeniyle Kaplan ile konuşmaya gitti.

Yapılan görüşmede çıkan arbede sonucu Emre Kaplan'ın burnu kırıldı ve hastaneye kaldırıldı. Galatasaray muhabirleri Hasan Arat'ın şoförünün gözaltına alınmadan eve dönmeyeceklerini ifade etti.

Solda Emre Kaplan, Sağda Hasan Arat