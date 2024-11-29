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Hasan Arat hasta mı?

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Futbol AŞ'deki başkanlık görevini Hüseyin Yücel'e bırakan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kararının ardından siyah-beyazlı kulüpteki yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öte yandan Arat'ın düzenlediği toplantıda bilgi vermeden özel durumundan bahsetmesi ve boynundaki merak uyandıran iz dikkat çekti. Peki, Hasan Arat hasta mı?

Futbol AŞ'deki başkanlık görevini bırakan Hasan Arat'ın "Benim özel durumum nedeniyle bir dönem bir boşluk oluştu. Bu boşlukta bir şeyler olabiliyor. Bilgilendirmede gecikmeler oldu" sözleri dikkat çekmişti. Bu ifadelerin ardından Hasan Arat'ın özel durumu merak edilirken, boynundaki iz merak uyandırdı. Beşiktaş başkanı, özel durumu hakkındaki soruya "Özel durum, benim özel durumum. Bu bilginin bende kalmasına müsaade edin" yanıtını vermişti. Hasan Arat hasta mı?

HASAN ARAT HASTA MI?

"Futbol AŞ'nin patronu Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar'dır" diyen Arat, "Ümraniye'den tamamen sorumlu olacak. Tüm hoca kararları, transfer kararları tüm ilişkilerden onlar sorumlu olacak. Ben kulübün siyasetinden sorumlu olacağım. Güçler ayrılığı olacaktır. Bunun doğru olacağına inanıyoruz" dedi.

"ÖZEL DURUMUM BİR BOŞLUK OLUŞTURDU"

Başkan Arat, sözlerinin devamında "Biz bu sarsıntıları, kulübümüzün daha kuvvetli bir şekilde yoluna devam etmesi için uyarı niteliğinde görüyoruz. Kulübümüzün profesyonel ekiplerinden uyarılar aldık ve izledik. Benim özel durumum nedeniyle bir dönem bir boşluk oluştu. Bu boşlukta bir şeyler olabiliyor. Bilgilendirmede gecikmeler oldu. Gecikmiş kararlar ve belli hatalar varsa bilincindeyiz. Spor böyledir. Gün gelir o top kaleye girmeyebilir. Sıkıntıları araştırırsınız. Kolay ortamda değiliz. Muazzam başlayan Süper Kupa finaliyle son 1 ayda gelinen nokta dikkate değerdir. Sebeplerini araştırmaktayız" ifadelerini kullandı.

"BU BİLGİ BENDE KALSIN"

Bu sözlerinin ardından Hasan Arat'a "Özel durumunuz, hastalığınız nedir, paylaşır mısınız?" sorusu yöneltildi. Arat ise bu soruya "Özel durum, benim özel durumum. Bu bilginin bende kalmasına müsaade edin" cevabını verdi.

BOYNUNDAKİ İZ MERAK UYANDIRDI

Öte yandan açıklamalar yaptığı esnada Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın boynundaki iz dikkat çekti. Arat'ın bu durumu kısa sürede gündem uyandırırken hem siyah-beyazlı taraftarlarda hem de futbolseverlerde merak uyandırdı. Bu izin ardından akıllara "Hasan Arat'ın özel durumu ne?, hastalığı ne?" gibi soruları akıllara getirdi.

Hasan Arat'ın boynundaki iz;

Hasan Arat hasta mı?

Hasan Arat hasta mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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