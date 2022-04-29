Harun Fatsa kimdir? Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa hayatı ve biyografisi

ANKARA (Haberler.com) - Harun Fatsa kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 27 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete atamalarında yer alan isim hakkında detayları sizler için derledik.

HARUN FATSA KİMDİR?

Aslen Ordulu olan Harun Fatsa, Ak Parti 24.dönem milletvekili Eyyüp Fatsa'nın erkek kardeşidir. Harun Fatsa daha önce Nevşehir ve Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü, Lefkoşa Büyütelçiliği Eğitim Müşavirliği görevlerini yaptı.

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