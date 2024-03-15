Harun Eligüzel kimdir? Memleket Partisi Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Harun Eligüzel kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Harun Eligüzel kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Harun Eligüzel kimdir? Memleket Partisi Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Harun Eligüzel nereli? Detaylar haberimizdedir…

HARUN ELİGÜZEL KİMDİR?

Harun Eligüzel, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.