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Harun Arslanargun kimdir? Harun Arslanargun hayatı ve biyografisi!

Harun Arslanargun kimdir? Harun Arslanargun hayatı ve biyografisi!
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Gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Harun Arslanargun izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Harun Arslanargun kaç yaşında, nereli? Harun Arslanargun hayatı ve biyografisi! Harun Arslanargun kimdir?

Yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Harun Arslanargun hakkında araştırmalar yapılıyor. Harun Arslanargun kimdir? Harun Arslanargun kaç yaşında, nereli? Harun Arslanargun hayatı ve biyografisi!

HARUN ARSLANARGUN KİMDİR?

1987 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.

2019 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Kaymakam Refikliği Stajını Ankara'nın Ayaş ve Çorum'un Alaca ilçelerinde tamamladı. Ladik, Akkışla ve Göynücek ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

"Terörle Mücadelenin Ekonomik ve Sosyal Boyutu" konulu tez çalışmasıyla 2021 yılında Kaymakamlık Kursunu başarıyla tamamladı. Taşkent Kaymakamlığı ve Kepsut Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

02.07.2024 tarihli ve 2024/187 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile ilçemiz Kaymakamı olarak atanmış olup, 17.07.2024 tarihinde göreve başlamıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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