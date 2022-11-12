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Harta tren istasyonu nerede? Harta nerenin ilçesi? soruları gündemde yer alıyor. Arama motorlarında aratılan Harta köyü hakkında tüm merak edilenler haberimizde. Peki, Harta köyü nerede? Harta nerede? Harta tren istasyonu nerede? Harta nerenin ilçesi? İşte detaylar...

HARTA KÖYÜ NEREDE?

Harta köyü, Manisa merkezine 67 km, Akhisar ilçesine 15 km uzaklıktadır.